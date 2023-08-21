我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

共和黨初選首站愛州民調：川普42% 德桑提斯19%

中國暫停輸入台芒果 藍籲政府派團釐清事實

中央社記者王承中台北21日電
台灣芒果遭中國禁止輸入。(記者張已亷／攝影)
台灣芒果遭中國禁止輸入。(記者張已亷／攝影)

中國暫停輸入台灣芒果，國民黨今天表示，遺憾對岸與民進黨再度因政治分歧影響台灣農民權益，盼雙方理性溝通，消弭對立。建議政府派專家組團赴中釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端。

中國媒體環球網報導，為了從源頭防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

國民黨發布新聞稿指出，對岸與民進黨再度因為政治分歧影響台灣農民權益，對此感到遺憾，期盼雙方能理性溝通，為兩岸人民的福祉一起努力，消弭彼此對立。

國民黨表示，「發現問題，更要解決問題」，農委會都已經升格為農業部，更應該超前部署協助農民提升更新設備與標準，確保符合國際及區域標準，以達到再度順利出口的目的。

國民黨指出，根據農委會資料統計，疫情前中國大陸為台灣芒果最大出口地，占出口總值曾高達40%，可見深受當地消費者喜愛之外，也是台灣芒果重要的銷售地之一。希望政府採取具體行動解決問題，不要讓「愛農民」流於口號。

國民黨表示，台灣芒果是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口地帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定。建議政府派專家組團赴中釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端。

國民黨指出，過去國民黨執政時期，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，並及時通報、快速核查。希望當前執政的民進黨政府善加運用，為農民爭取最大權益。

國民黨表示，請農業部長陳吉仲這次別再用「向WTO控訴」的政治口號欺騙農民，兩岸的交流需要溝通合作化解分歧，呼籲陳吉仲該收起淚水，應儘速與相關產業專家合作，訂定管控規範，致力達到「有害生物零檢出」的目標，協助台灣農民重啟中國大陸市場，確保台灣經濟發展及農民權益。

國民黨 民進黨 農業部

上一則

中國宣布即日起禁止「進口台灣芒果」聲稱檢出有害生物

下一則

猛打賴清德 中外交部稱其將給台海和平帶來巨大危害

延伸閱讀

中國宣布即日起禁止「進口台灣芒果」聲稱檢出有害生物

中國宣布即日起禁止「進口台灣芒果」聲稱檢出有害生物
郭台銘邀整合 國民黨前祕書長李乾龍批出爾反爾

郭台銘邀整合 國民黨前祕書長李乾龍批出爾反爾
總統選舉沒有柯P合作不會贏 苗縣長喊話吳伯雄協調藍白

總統選舉沒有柯P合作不會贏 苗縣長喊話吳伯雄協調藍白
陳吉仲：擴大農產品外銷種類 盼未來在美售台鳳梨

陳吉仲：擴大農產品外銷種類 盼未來在美售台鳳梨

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」
月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了