中國暫停輸入台芒果 藍籲政府派團釐清事實

台灣芒果遭中國禁止輸入。(記者張已亷／攝影)

中國暫停輸入台灣芒果，國民黨 今天表示，遺憾對岸與民進黨 再度因政治分歧影響台灣農民權益，盼雙方理性溝通，消弭對立。建議政府派專家組團赴中釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端。

中國媒體環球網報導，為了從源頭防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

國民黨發布新聞稿指出，對岸與民進黨再度因為政治分歧影響台灣農民權益，對此感到遺憾，期盼雙方能理性溝通，為兩岸人民的福祉一起努力，消弭彼此對立。

國民黨表示，「發現問題，更要解決問題」，農委會都已經升格為農業部 ，更應該超前部署協助農民提升更新設備與標準，確保符合國際及區域標準，以達到再度順利出口的目的。

國民黨指出，根據農委會資料統計，疫情前中國大陸為台灣芒果最大出口地，占出口總值曾高達40%，可見深受當地消費者喜愛之外，也是台灣芒果重要的銷售地之一。希望政府採取具體行動解決問題，不要讓「愛農民」流於口號。

國民黨表示，台灣芒果是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口地帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定。建議政府派專家組團赴中釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端。

國民黨指出，過去國民黨執政時期，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，並及時通報、快速核查。希望當前執政的民進黨政府善加運用，為農民爭取最大權益。

國民黨表示，請農業部長陳吉仲這次別再用「向WTO控訴」的政治口號欺騙農民，兩岸的交流需要溝通合作化解分歧，呼籲陳吉仲該收起淚水，應儘速與相關產業專家合作，訂定管控規範，致力達到「有害生物零檢出」的目標，協助台灣農民重啟中國大陸市場，確保台灣經濟發展及農民權益。