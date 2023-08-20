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熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

記者羅印冲、林宸誼、賴錦宏、陳政錄／專題即時報導
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

近年中國受疫情衝擊，加上美中貿易戰等因素，經濟情勢急轉，多名資深台商觀察，「台流」有擴大跡象，其中不乏曾在台企擔任高管的台幹，也一度淪為「台流」；而這幾年台青登陸創業漸多，但成功率偏低，「台流」年輕化問題浮現。

台商：中年失業情況慘烈

去年各地台協透過海基會協助返台的「台流」人數，創近年新高，成為兩岸互動新難題。

台商赴中國經商失敗，或台幹轉職不順，只能從事基層工作，甚至因失業淪落街頭的「滯陸台人」，俗稱「台流」。

一名珠三角資深台商稱，這波台商離開中國，十分慘烈，挺過1998和2008年金融危機，以及中美貿易大戰，卻在三年疫情後紛紛倒下，由於中國比別的國家晚兩年才打開國門，許多台商台幹在封城、封廠下，不得不遷移到東南亞或回台，台商轉業及台幹中年失業困境致「台流」人數大增。

根據台灣的海基會統計，從疫情前的2019年到去年，經由中國台商協會轉請海基會協助接回「台流」人數，分別為44人、62人、67人和87人。今年截至第二季已達56人，逐年上升。

而由於上半年個案數增加較快，海基會協處預算甚至面臨提前用罄。

志工：需救助返台者增3倍

過去台商圈提及「台流」，狹義是指因各種原因，在中國孤苦無依的老病台灣人，需要各界協助才能返台，早期最為人所知的是廣東東莞一度出現「台流村」。也因如此，2019年由數十名兩岸志工在東莞成立「讓愛回家ㄧ台灣志願者協會」，是目前唯一專門協助台流的民間組織，採自願參與。

擔任該協會負責人、在華南發展超過30年的資深台商小李受訪透露，過去三年疫情期間，因創業、就業困難，借錢也不易，亟需救助返台的台流至少增加三倍。近年他經手協助的台流案件就有三、四十件，還不包括疫情期間協助送回40多件「骨灰」予其台灣家屬。

中國從今年初疫情解封以來，經濟復甦未如預期，根據中國海關總署公布7月外貿數據，以美元計，7月出口年減14.5%，創下2020年3月疫情爆發以來新低；7月進口年減12.4%，跌幅擴大5.6個百分點。

除了外貿不佳，中國7月消費者物價指數(CPI)年減0.3%，是2021年2月以來首次降至負值，引發通貨緊縮疑慮。7月生產物價指數(PPI)年降4.4%，連續第十個月下降。

中國經濟情勢向下，加上美國祭出多項制裁，衝擊出口導向的台商，不少台企紛向東南亞轉移或者回台，在中國的中年失業台幹愈來愈多，不少曾擔任台企的高管，也一度淪為台流。

疫情 東南亞 就業

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