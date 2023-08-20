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台男在大學校園墜樓身亡 警稱鎖定涉案 疑畏罪跳樓

記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆警三分局員警今到桃園市一所大學，查緝參加職前訓練課程的涉案權姓男子時，權男疑趁機畏罪跳樓，送醫不治。(圖／擷自Google Maps)
基隆警三分局員警今到桃園市一所大學，查緝參加職前訓練課程的涉案權姓男子時，權男疑趁機畏罪跳樓，送醫不治。(圖／擷自Google Maps)

基隆和花蓮警方偵辦權姓男子涉及多起重大刑案，查出權男今天到桃園市一所大學加職前訓練課程。基隆警三分局員警帶著拘票、搜索票查緝時，權男稱要到4樓教室拿東西，疑趁機畏罪跳樓，送醫不治，分局將全力配合地檢署偵辦釐清案情。

基隆三分局表示，53歲權男涉嫌多起重大刑案，經分局與花蓮縣警察局刑警大隊科偵隊共組專案小組，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組8月18日向法院聲請拘票、搜索票獲准，得知權男今天下午到桃園市一所大學，參加民間社團主辦的職前訓練課程，前往查緝。

員警在盤查權男過程中，權男稱要到4樓教室拿取書籍等物品，走上4樓走廊時，突然奪門跳窗墜樓。專案小組通知119派遣救護車到場搶救，經送往衛生福利部桃園醫院急救，醫師在下午4點41分宣告不治。

權男涉及刑案及疑畏罪跳樓案情，已由基隆警三分局及發生地桃園市蘆竹警分局，分別報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦、桃園地檢署檢察官相驗。基隆警三分局表示，全力配合地檢署釐清案情，毋枉毋縱。

桃園市一所私立大學今天下午發生墜樓事件，1名男子從4樓墜落。消防局派員救護，到場時發現男子左前臂有開放性傷口、雙腿變形、左額頭撕裂傷，已無生命跡象。救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定及CPR+AED處置，送醫急救無效死亡。

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