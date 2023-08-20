雙城論壇前夕中對台軍演 綠議員嗆北市府：怎不跟中國抗議

台北市長蔣萬安將率團前往上海參加雙城論壇，但中國昨宣布對台實施軍演，遭綠營議員批評蔣萬安，「去嗆中國共產黨不給蔣萬安面子啊」。(圖／本報系資料照)

台北市長蔣萬安日前宣布將出訪雙城論壇，遭綠營議員抨擊是自我矮化，北市府發言人殷瑋回嗆，是「為反而反」、「逢陸必反」。不過中國宣布將對台實施軍演，將對台實施軍演，簡今天開嗆殷瑋，「拿出嗆議員的氣魄，去嗆中國共產黨 」，質疑蔣才宣布出席，中方就宣布軍演，甚至北市府至今仍未掌握上海方會有哪些人，「這又算哪門子的地位對等？」

簡書培表示，她日質疑蔣萬安去年選台北市長時曾承諾，舉辦雙城論壇有三個原則「中共 不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」，但在副總統賴清德出訪時，中共不但軍演還動員干擾，這些惡意欺負中華民國 行為，蔣視若無睹還宣布親自帶隊出訪雙城論壇，根本是自我矮化。

簡舒培說，沒想到蔣不回應她的質疑，還讓北市府發言人殷瑋來嗆她抹紅，說這是「為反而反」、「逢陸必反」，結果現在中共直接宣布軍演，完全不給蔣萬安面子，「這位喊得很大聲的發言人，是不是也拿出嗆議員的氣魄，去嗆中國共產黨不給蔣萬安面子啊？」

簡舒培說，副總統出訪友邦，參加友邦總統就職典禮，是一個國家再正常不過的外交互動，中共卻拿這當理由發動軍演，完全是對中華民國主權的挑釁，「身為中華民國國民，蔣萬安難道不憤怒嗎？身為首都市長，難道可以視若無睹中共威脅中華民國主權的行為嗎？」

簡舒培痛批，蔣才剛宣布出訪上海，解放軍就發動軍演，不僅持續擾台，更完全充滿惡意，而雙城論壇今年辦在上海，北市府卻至今仍未掌握上海方會有哪些人，這又算哪門子的「地位對等？」

簡舒培說，中共長期對台灣文攻武嚇，侵略台灣的野心國際皆知，蔣萬安卻視若無睹，對於中共軍演完全不譴責、不表態，現在還要帶隊出訪，「拿蔣家第四代的身份去給習近平大內宣，徹徹底底就是個兒皇帝？」