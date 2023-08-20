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不要行人地獄…台「還路於民」遊行登場 總統候選人都來了

記者周彥妤／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟20日將走上凱道，舉辦「還路於民大遊行」。（本報資料照片）
行人零死亡推動聯盟20日將走上凱道，舉辦「還路於民大遊行」。（本報資料照片）

台灣「還路於民大遊行」於台北時間20日下午在凱道登場，主辦單位「行人零死亡推動聯盟」說，這次遊行是台灣史上第一次所有總統候選人、交通部長都參加的遊行抗議活動，「我們正在寫下台灣民主歷史的重要一頁」。

「還路於民大遊行」將登場，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德、鴻海創辦人郭台銘等人都將出席。

「還路於民大遊行」路線。（取材自行人零死亡推動聯盟粉專）
「還路於民大遊行」路線。（取材自行人零死亡推動聯盟粉專）

不過，行人零死亡推動聯盟行前在臉書粉專點名交通部長王國材，質疑台灣不少汽車貼著「超黑隔熱紙」，3月王國材承諾3個月內提出隔熱紙透光率納管規範，到現在台灣的隔熱紙都還是黑不見底，「就跟交通部官僚黑洞一樣黑」。

粉專表示，王國材說的，「要研究隔熱紙是否影響交通安全」才能決定要不要納管，但歐、美、日各國訂擋風玻璃透光度（70-50%）的規定「都是在訂辦家家酒的嗎？」呼籲民眾為了安全，撕除過黑的汽車隔熱紙（透光率70% 以下）。

網友說，「之前開別人的車就是黑爛的那種，又晚上下雨，真的看的很吃力」、「隔熱紙透光度的要求是內外都看清楚，而不是三寶說的我看清楚外面就好」、「為什麼政府不作為？1、擋人財路2、掉票，大家一起來支持願意負責的執政黨與修法的黨團」、「規範隔熱紙，部長你是忘記了嗎？研議多久了，今天再次提醒你，該管了，定出時間來」。

賴清德 郭台銘 國民黨

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