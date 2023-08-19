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新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

兩岸軍事威懾影片戰 國軍公開「對峙徐州艦」回擊

記者洪哲政／台北即時報導
國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）
國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）

中共解放軍對台展開軍事操演，19日公開艦艇在台海周邊與國軍軍艦對峙畫面。台國防部20日也公布三軍戰備反制畫面，公開國軍海軍成功級田單軍艦監控解放軍徐州號飛彈護衛艦的畫面，顯示海軍船艦持續偵巡，監控解放軍艦。

解放軍東部戰區19日宣稱解放軍海空兵力在台灣周邊，組織海空聯合戰備警巡，進行聯合演訓，江湖二級台州艦等艦艇監控國軍濟陽級巡防艦，與台艦對峙。

中共東部戰區也公布空軍第10轟炸機師（94810部隊） 空28團H-6K，掛空射型鷹擊-12升空，海軍快艇21支隊（91792部隊）022飛彈快艇，自駐地福建寧德福鼎市猴子鼻發航出海等畫面。

國軍IDF戰機升空戰備。（圖：台灣軍聞社提供）
國軍IDF戰機升空戰備。（圖：台灣軍聞社提供）

國軍空軍飛行員檢查升空所𢹂天劍二型空對空飛彈等機況。（圖：台灣軍聞社提供）
國軍空軍飛行員檢查升空所𢹂天劍二型空對空飛彈等機況。（圖：台灣軍聞社提供）

台國防部表示，中共東部戰區在台灣周邊海空域軍演，國軍持續加強戒備，派遣海軍、空軍兵力應對；地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀況應處。

國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）
國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）

台國防部指出，面對解放軍挑釁，國軍官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照守中線，守領海，守主權原則，堅定不退縮。空軍戰機加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡，監控共艦。

國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）
國軍海軍田單艦監控中共徐州艦。（圖：國軍海軍司令部提供）

台國防部說，備戰不求戰，應戰不避戰，國軍官兵秉持堅強意志，有能力，有決心，有信心確保國家安全。

解放軍 國防部 中共

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