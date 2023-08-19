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網傳鬼月不能吃生魚片、鴨蛋怕太陰？ 民俗專家這樣說

記者林敬家／彰化即時報導
網路上流傳鬼月飲食盡量不要吃生魚片、鴨蛋等容易招陰的食物，觸犯恐招來好兄弟，民俗專家蒲慶峰認為人的食物沒禁忌。報系資料照
網路上流傳鬼月飲食盡量不要吃生魚片、鴨蛋等容易招陰的食物，觸犯恐招來好兄弟，民俗專家蒲慶峰認為人的食物沒禁忌。報系資料照

網路上流傳鬼月飲食盡量不要吃生魚片、鴨蛋等容易招陰的食物，觸犯恐招來好兄弟。對此，民俗專家蒲慶峰說，會有這樣的傳聞主要是中元節大都在節氣立秋之後，白天縮短陰氣變重，拜好兄弟時確實應避免拜鳳梨、香蕉等食物，但人吃的東西並沒有禁忌。

網傳鬼月忌吃生魚片，是因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，當心好兄弟聞肉而來，忌吃鴨蛋是因為很多人會將鴨蛋放在碗裡，再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外也傳出不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往。

對此蒲慶峰說，在八卦兩儀中一邊是黑一邊是白，各代表陽與陰，最好的狀態是陰陽中合，但過了立秋之後，白天變短，陰氣較重，所以拜拜、中元普度時較不會拜梨子，因為俗語說：「招梨來(招你來)」，香蕉台語也有招來的諧音，鳳梨則在陰氣重時出現也不太恰當。

蒲慶峰強調，雖然拜拜的食物有禁忌，但一般人都可以食用，倒是吃飯習慣要注意，例如不要插筷子吃飯，因往生者祭拜往往有一碗白飯插香，若平時吃飯將筷子插在飯上確實不好。

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