賴清德：台灣是民主國家 總統非由中國挑選

台灣副總統賴清德。（中央社）

台灣副總統賴清德 今天透過專訪表示，台灣是民主國家，而非中國喜歡誰、就由誰擔任總統，否則將違背民主精神，也破壞台灣民主制度。

年代新聞台今天播出賴清德專訪，談及此次擔任總統蔡英文特使出訪巴拉圭並過境美國時，他表示，此次出訪引起國際關注，主要是中國在巴拉圭總統競選期間介入很深，盼能操作台巴斷交，但巴拉圭紅黨不但當選總統，參眾兩院也過半，讓台巴兩國持續穩定邦交。

賴清德說，這次出訪最重要任務是深化台巴邦誼、促進未來合作，希望中國能了解，相關軍演動作其實沒有必要；因為台灣總統、副總統出訪稀鬆平常，不必小題大作，否則對兩岸穩定發展沒有幫助，也感謝美國面對壓力，還是秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則處理這次過境。

身為民進黨 總統參選人，賴清德提到，檯面上的總統參選人誰最適合處理兩岸問題，應該要由台灣民眾做決定；台灣是民主國家，民眾是國家主人，而非由中國決定，「不是今天中國喜歡誰，然後就由誰擔任（總統），這有違台灣民主精神，這對台灣民主制度破壞也非常大」。

對於先前曾出現過的疑美論、疑賴論，賴清德說，這是中國宣傳的一部分，在國際社會製造疑賴論、在台灣內部製造疑美論，但疑賴論或疑美論都不存在，這場選舉就是在民主道路上持續壯大台灣，還是要走回頭路、走回一中原則 ，兩者間做選擇。

在野黨過去曾質疑「票投民進黨，青年上戰場」，賴清德指出，有看到在野黨配合中國宣傳此事，企圖影響選舉，但事實上，中國想併吞台灣並非自民進黨執政才開始，和平與戰爭也非如點菜一般，這場選舉的真正選擇，是大家到底要民主、還是專制。

他強調，目前在野黨主張一個中國或是重提服貿，這都是放棄台灣主權接受一個中國原則，但放棄主權不可能得到真正的和平；他日前提出的和平四大支柱方案，才能真正確保和平，守護主權。

賴清德表示，從西藏、港澳的例子可看出，接受一中原則可能會獲得短暫的和緩，但若中國變臉，此時沒有主權的話就會演變成內戰，國際社會就很難施以援手；因此他的和平四大支柱方案，跟在野黨有很明顯不同，「我的主張是說，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，我們願意在確保安全之下，與國際鏈結、與中國對談」。

至於是否覺得自己勝過其他總統參選人，賴清德說，這應該要由民眾做決定，但呼籲民眾思考時，應考量哪一個政黨提出的政見方向，比較切合目前台灣未來發展、蔡總統執政成績，以及他從政20餘年，已歷經許多考驗，並有完整的國政藍圖。

他也說，若擔任總統，目標就是守護台灣、促進民主和平繁榮，在與蔡總統相同的民主道路上，推動台灣希望工程，持續壯大台灣，打造為民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，讓子孫在台灣安居樂業，年輕人看見希望、壯年人實現夢想，老年人獲得幸福，弱勢者得到照顧。