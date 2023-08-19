中國擬中止ECFA 台政院：應循WTO機制處理

中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。圖為2016年在福建舉行的一次兩岸貿易洽談會。（中新社）

中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。台灣政院官員今天說，中國2016年以政治理由，片面停止與台灣的ECFA諮商，「錯不在我們」，如今中國要研究中止，應循WTO 機制處理。

行政院經貿談判辦公室也透過新聞稿指出，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行的片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，台灣絕不會坐視，也將採取必要的防衛或反制措施。

中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。中國商務部 日前宣稱，根據初步調查顯示，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，將依據有關規定研究中止，或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅 優惠。

政院官員今天對中央社記者表示，台灣與中國的貿易往來，2000年前是採戒急用忍，2000年後雖然啟動談判，但包含農產品、鋼等在內的2000多項目，因評估結果衝擊太大，一直沒有找到解決方案，直到ECFA時決定重啟討論。

官員說，討論還未有結論，中國當局就罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，違反WTO精神及ECFA規範，「中國貿易談判變成要先設政治前提、政治條件，導致諮商終止，這件事錯不在我們（台灣）」。

如今中國以台灣2509項產品涉嫌違反WTO規則，擬研究中止ECFA，政院官員說，中國目前態度是要求台灣依據WTO跟ECFA原則逐步消除貿易障礙，否則就研究中止或是部分中止ECFA，並未說要取消；既然如此，貿易問題就應依循WTO機制處理。

經貿辦也透過新聞稿表示，過去加入WTO過程中，台灣與中國並未就市場開放進行談判，但台灣也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。

經貿辦說，台灣並未違反WTO規範，中國過去也從未針對指控項目要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查，向台灣發放問卷調查的對象及內容，違背了WTO規範；如果想據此對台灣進行貿易報復，是全然違背中國一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦也指出，當年ECFA目標是遵循WTO基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但2016年蔡政府上任，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，是鐵一般的事實。

經貿辦強調，台灣迄今未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，台灣願意與中方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。