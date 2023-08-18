貿易壁壘 中國控台灣違反ECFA

中國初步認定台灣對中貿易壁壘，包括農產品等2500多項。圖為月前剛恢復出口中國的台東鳳梨釋迦。本報資料照片

中國商務部 今年4月宣布將對台灣展開貿易壁壘調查，發言人束珏婷17日表示，初步調查認定，台灣對中國存在貿易壁壘。是否中斷海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）給台灣的稅收優惠？她表示，將「依據有關規定研究採取相應措施」。中國國台辦18日進一步表示，台灣違反了ECFA條款，國台辦支持相關部門將採取的措施。

台灣經濟部：願在WTO 架構下續討論

針對中國是否醞釀中止ECFA，經濟部18日回應，台方並未違反世貿組織（WTO）規範，直言中國此舉屬於政治動機，相關貿易問題仍願意與對岸在WTO架構下繼續討論。

新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮18日在答詢記者提問時表示，中國商務部對台貿易壁壘調查的初步調查結果顯示，民進黨當局單方面限制大量中國產品輸入，涉嫌違反WTO關於「非歧視 原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害中國相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對中國的貿易限制措施。

中方批台灣貿易歧視限制變本加厲

朱鳳蓮說，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ECFA。ECFA是為了推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排。民進黨上台以來，不僅未採取切實舉措解除對中國歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項。

朱鳳蓮強調，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對中國採取貿易限制措施，不符合ECFA推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，「我們支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施」。

經過4個月的調查，中國商務部發言人束珏婷17日在記者會上公布中國對台貿易壁壘調查的「初步調查」結果，除上述內容外，並指出中國在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台灣切實履行世貿承諾，但台灣至今未改變做法，且禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢。

中國石化、紡織等產品 輸台受阻

束珏婷強調，受台灣貿易限制措施影響，「中國石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響」。