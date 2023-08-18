去年揭發高虹安涉貪 前市議員林耕仁今提「小金庫」4問

國民黨新竹市前市議員林耕仁去年在新竹市長選舉中落敗。本報資料照片

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐助理費案遭北檢依貪汙等罪起訴，去年市長選舉期間揭露此案，一度要赴北機站提交檢舉資料的新竹市前議員林耕仁今天在臉書 以「抽絲剝繭、水落石出」為題發文，並提出「小金庫」4問，希望檢調持續釐清高虹安國會辦公室公積金的支用疑義，以彰法治。

林耕仁去年代表國民黨 參選新竹市長，過程中飽受棄保耳語影響，他在10月底開記者會先爆料民眾黨對手高虹安聘用任職某大公司的男友當公費助理，後續又提出許多吹哨者資料，批評高虹安在助理費支用上涉及違法，是當時市長選舉的熱門攻防議題。

高虹安涉詐助理費經多月調查，14日被北檢依貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。沉寂多時的林耕仁當天在臉書寫下「司法調查、毋枉毋縱、是非曲直、自有公斷」16字，表露對得知高虹安起訴的看法。

林耕仁今天晚上再度針對高虹安被起訴事件發文，表示自己相信司法機關都秉持毋枉毋縱的原則，對此案詳查案情，將真相公諸於眾，並強調案件經北檢檢察官提起公訴，足證當時他提出資料具「證據能力」，也有相當的「證明力」，絕非憑空捏造。

林耕仁表示，自己也要提出4個當時未問的問題，分別為「小金庫個人支用若有補回，為何連續流水帳上沒有任何紀錄？」、「小金庫不定期由助理繳費，若有補回金額應該會「越來越多」，如何解釋？」

再來「小金庫私人支出由助理繳費墊支，若都回補，墊支的助理應該拿回相關費用，為何流水帳上均無顯示？」，以及「助理回捐小金庫，帳目所呈現者只有第一年任期中的11個月，那嗣後任期中助理是否仍有持續回捐？」希望檢調繼續釐清，以彰法治。