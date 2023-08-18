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賴清德過境美國 中外交部重申：採有力措施捍衛主權

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)
中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

台灣副總統賴清德今結束7天6夜出訪行程返抵台灣，期間賴清德分別於12日、18日兩度過境紐約與舊金山，而中國對此安排一直採取強硬態度並嚴厲抨擊。中國外交部發言人汪文斌18日再度表示，美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，他並強調，中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部發言人汪文斌18日於例行記者會上作出上述表示。至於外界關注中國是否對台展開軍演，汪文斌於記者會上僅重申「中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」，並未進一步透露是否展開軍演。

此前，汪文斌於15日例行記者會上亦未針對「中方是否在賴清德回台後展開新一輪軍演」給予正面回應，僅表示正密切跟蹤事態發展。

汪文斌於18日記者會上說，「賴清德身為台灣地區副領導人，自我標榜務實台獨工作者，竄美期間的一言一行再次證明，他是徹頭徹尾的台獨分裂分子。」

汪文斌嚴詞批評，指美方執意允許賴清德竄美從事政治活動，宣揚台獨分裂主張，藉此提升美台官方往來和實質關係，再次暴露出美方說一套做一套、頑固奉行「以台製華」戰略、不斷虛化掏空一中原則

汪文斌重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨與兩岸和平穩定水火不容，是死路一條，縱容支持台獨，終將引火上身，玩火自焚。

汪文斌敦促美方，恪守一中原則和中美三個聯合公報，履行不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止縱容支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。

汪文斌稱，中國必須統一，也必然統一，任何阻擋中國統一進程的圖謀都注定失敗。

賴清德 一中原則 舊金山

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