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看到起訴書「心涼了一半」 高虹安批檢察官忽略這點

記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安涉嫌貪汙助理費遭北檢起訴，她上政論節目「少康戰情室」接受專訪談官司。(記者張裕珍／翻攝)
新竹市長高虹安涉嫌貪汙助理費遭北檢起訴，她上政論節目「少康戰情室」接受專訪談官司。(記者張裕珍／翻攝)

新竹市長高虹安涉嫌貪汙助理費日前遭北檢起訴，她今上政論節目「少康戰情室」接受專訪，提及檢察官指她「絲毫未出公務支出」不實，自己看到起訴書心涼了一半，強調自己前後加起來出了幾十萬元，卻被說沒出一毛錢，認為檢察官呈現事實毫不公允。

高虹安在專訪上先感謝過去的國會助理都相當認真，加班也有明確事實，無奈因為一場選舉被捲入官司，並承受到外界很大壓力。她替助理喊冤，「不能說後面把錢捐出來，就否定前面有做過的工作努力」，也不解助理們為何認真上班、加班還會有罪？

高虹安並舉嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案件為例，戴的助理一審被判無罪，就是因為有實際勞務工作，即便有將提款卡給戴寧使用，但一審無罪代表實質勞務工作請領薪資是沒有問題，自己後續會向法官好好陳述說明。

至於檢察官在起訴書中指她「絲毫未出公務支出」，她說，有向檢方提出許多證明與答辯，包含支出裝潢費、下午茶、助理手機費，沒想到起訴書內容卻隻字未提，她看了「心涼了一半」，強調自己前後支出新台幣幾十萬元，卻被檢察官略而不提，並不公允。

高虹安也說明，包括被指拿公積金買雙眼皮貼、洗頭等私用，當時多次跟助理表達並發訊會代墊私人費用，請要登記、請款，自己在偵訊、答辯過程都清楚向檢察官說明，強調 「自己從沒說過不付這些錢」。

「給助理代墊的錢後，多的部分就會進到公積金。」高虹安也說，曾跟助理表示多的不用找錢，若真的詐領，「我幹嘛要還錢，不是脫褲子放屁嗎？」強調帳目都是由助理保管、記帳，有哪個貪汙的人會如此費工做這件事？自己絕無不法意圖。

至於被指用公積金洗頭六次、每次新台幣150元，高虹安則苦笑說，在立法院一年洗頭一定不止六次，「我為何要選擇性貪汙？」自己絕對是公、私分得清楚，在帳目上的絕大部分是公務性支出。

主持人趙少康問高虹安後續如何面對官司？高表示，法律專業交給律師，自己會持續努力提供有力證據給律師辯護，同時新竹市市政也是最重要的事，官司也讓她學會更珍惜市民給她當選市長的機會，自己去年面臨鋪天蓋地宛如誅九族的攻擊，很謝謝市民願意相信她。

「14日當天被起訴，心情不受影響不可能的。」但高虹安說，第一天就趕快整理心情，花了兩天都把心情整理得差不多，但支持者看到鋪天蓋地新聞，有阿姨、大姐這幾天看到她「跑過來抱我哭」，自己難過的事讓大家擔心，但該打的仗還是會繼續打。

趙少康

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