郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 台灣時間今晚間參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，致詞時以「三隻小豬」的故事為例，邀請民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜，一起坐下來「喝咖啡」，盼能在主流民意的大框架下好好談談彼此合作，一起團結下架民進黨 。這也是郭台銘繼國民黨徵召後，睽違三個月首度公開提及侯友宜。

今日原本席開70桌，但爆桌到85桌，幾乎桌桌加位，超過千人到場。郭台銘到場時，雲林縣前縣長張榮味、屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、台東縣前議長吳俊立皆在門口接待，郭台銘更與張、周兩人手牽手進場。張榮味致詞時說，未來郭台銘若有機會宣布參選，大家一定要來支持他。

郭台銘說，看到這麼多雲林的鄉親給他加油、打氣，他非常的感動，「我們大家心中只有一個願望，就是希望台灣的明天會更好，中華民國 會更好」。郭批評民進黨讓兩岸兵凶戰危、台灣萬物齊漲、薪水不漲，因此大家要團結所有的力量，做出正確的選擇，下架傲慢獨裁的民進黨政府。

影片來源：聯合新聞網

郭台銘表示，民調顯示65%的台灣人民希望下架民進黨，這就是台灣的「主流民意」。很多朋友好奇什麼叫「主流民意大聯盟」，其實很簡單，就是團結、互相幫助。所以「主流民意大聯盟」，就是要團結所有志同道合的力量，為中華民國、為經濟繁榮、為政治清廉、為兩岸和平來打拚。

郭台銘舉出「大野狼與三隻小豬」的故事。他說，三隻小豬本來是兄弟，就是因為其中兩隻豬大哥不團結，才會被大野狼各個擊破，最後還是靠豬小弟團結大家，打敗大野狼。所以要團結組成主流民意大聯盟，團解打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘坦言，「我的選舉經驗確實不如侯市長跟柯主席」，但他知道團結與合作的重要，所以他提出「主流民意大聯盟」。大家常說，雞蛋不要放在同一個籃子裡，這是要分散風險；但是選票一定要放在同一個籃子裡，才有足夠的選票下架民進黨。

郭台銘表示，如果大家都自私自利，只想著個人的前途，只想著政黨的發展，分散選票、分散力量，就是對不起主流民意，對不起台灣人民，「所以我要鄭重的邀請柯主席和侯市長」來參加主流民意大聯盟，三位一起坐下來和咖啡，在主流民意的大方向上好好談談、彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。