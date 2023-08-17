我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

鴻海創辦人郭台銘台灣時間今晚間參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，致詞時以「三隻小豬」的故事為例，邀請民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜，一起坐下來「喝咖啡」，盼能在主流民意的大框架下好好談談彼此合作，一起團結下架民進黨。這也是郭台銘繼國民黨徵召後，睽違三個月首度公開提及侯友宜。

今日原本席開70桌，但爆桌到85桌，幾乎桌桌加位，超過千人到場。郭台銘到場時，雲林縣前縣長張榮味、屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、台東縣前議長吳俊立皆在門口接待，郭台銘更與張、周兩人手牽手進場。張榮味致詞時說，未來郭台銘若有機會宣布參選，大家一定要來支持他。

郭台銘說，看到這麼多雲林的鄉親給他加油、打氣，他非常的感動，「我們大家心中只有一個願望，就是希望台灣的明天會更好，中華民國會更好」。郭批評民進黨讓兩岸兵凶戰危、台灣萬物齊漲、薪水不漲，因此大家要團結所有的力量，做出正確的選擇，下架傲慢獨裁的民進黨政府。

影片來源：聯合新聞網

郭台銘表示，民調顯示65%的台灣人民希望下架民進黨，這就是台灣的「主流民意」。很多朋友好奇什麼叫「主流民意大聯盟」，其實很簡單，就是團結、互相幫助。所以「主流民意大聯盟」，就是要團結所有志同道合的力量，為中華民國、為經濟繁榮、為政治清廉、為兩岸和平來打拚。

郭台銘舉出「大野狼與三隻小豬」的故事。他說，三隻小豬本來是兄弟，就是因為其中兩隻豬大哥不團結，才會被大野狼各個擊破，最後還是靠豬小弟團結大家，打敗大野狼。所以要團結組成主流民意大聯盟，團解打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘坦言，「我的選舉經驗確實不如侯市長跟柯主席」，但他知道團結與合作的重要，所以他提出「主流民意大聯盟」。大家常說，雞蛋不要放在同一個籃子裡，這是要分散風險；但是選票一定要放在同一個籃子裡，才有足夠的選票下架民進黨。

郭台銘表示，如果大家都自私自利，只想著個人的前途，只想著政黨的發展，分散選票、分散力量，就是對不起主流民意，對不起台灣人民，「所以我要鄭重的邀請柯主席和侯市長」來參加主流民意大聯盟，三位一起坐下來和咖啡，在主流民意的大方向上好好談談、彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘強調，「民意大於黨意，公益大於私利」，台灣的命運 絕不能被政黨壟斷，台灣的命運也不能被政客綁架，他今天站出來，就是要團結大家，結合所有在野的力量，組成「主流民意大聯盟」，也要拜託大家，當他最有力的後盾，讓民進黨徹底輸一次，讓他用具體行動，促成主流民意大勝利。

鴻海創辦人郭台銘（中）與雲林縣前縣長張榮味（左）、前立委蔡正元（右）、屏東縣議長...
鴻海創辦人郭台銘（中）與雲林縣前縣長張榮味（左）、前立委蔡正元（右）、屏東縣議長周典論。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘 民進黨 中華民國

上一則

台灣前棒球國手陰經龍殺女友判刑定讞 嘉監因癌末拒收

下一則

看到起訴書「心涼了一半」 高虹安批檢察官忽略這點

延伸閱讀

陳文茜被點名當郭台銘副手 藍委：鬼門開不代表可以鬼話連篇

陳文茜被點名當郭台銘副手 藍委：鬼門開不代表可以鬼話連篇
最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％

最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％
侯友宜酸賴清德內建「台獨地圖、台獨GPS」

侯友宜酸賴清德內建「台獨地圖、台獨GPS」
傳任郭台銘副手 李佳芬：今天又不是愚人節

傳任郭台銘副手 李佳芬：今天又不是愚人節

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下