台灣前棒球國手陰經龍殺女友判刑定讞，嘉監因癌末拒收，嘉檢責付家屬帶回。(本報系資料照)

台灣前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，因不滿交往中的張姓女友提分手，2022年3月間趁女友上班，持刀猛捅女友胸口5刀，其中一刀刺破心臟，張女搶救不治，陰男5月遭法院判15年定讞，9日發監執行，因罹口腔癌四期有淋巴轉移，病情嚴重，嘉義監獄 拒收，嘉義地檢署下午責付家屬。

檢方說，能否收監，由矯正署依監獄行刑法，評估受刑人能否「生活自理」範疇，陰男經矯正署醫師審查不予收治，矯正署准予照辦。下午派員至嘉義監獄提返後，由執行檢察官訊問，諭知不得騷擾被害人家屬，並責付被告家屬帶回。

被告責付家屬後，檢方同時函請轄區分局：至受刑人住處進行訪視，不定期確認其身心狀況，是否痊癒，能否入監執行。請警方對被害人家屬提供巡邏等安全維護。另也與犯罪被害人保護協會，提供被害人家屬關懷服務。

曾打少棒奪威廉波特 世界冠軍的陰經龍，懷疑張姓女友提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺女友胸口5 刀後送醫不治，一審被判15年，陰及檢方上訴，台南高分院指出，原判決所量處刑度與罪刑相當原則及比例原則無違，駁回上訴。

一審認陰犯傷害罪、殺人罪及恐嚇危害安全罪，就陰所犯傷害罪、殺人罪、恐嚇危害安全罪分別量處6月、15年及3個月，並就傷害罪及恐嚇危害安全罪定應執行8月，得易科罰金。