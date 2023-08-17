賴清德：世界推動民主、和平、繁榮 台灣扮演關鍵角色

副總統賴清德在舊金山僑宴演說。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德 過境舊金山 ，今晚參加僑宴，現場湧入700多人，他的演說特別聚焦矽谷 及台灣科技產業的關聯，強調台灣科技產業已經緊密跟全球供應鏈綁在一起，台灣扮演了更重要的角色；距離矽谷最近的地方不是洛杉磯跟西雅圖，是台灣的科學園區。

賴清德今天演說約20分鐘，國台語交錯，有別於紐約僑宴演說以國語為主。賴清德說，今天非常感謝各位台灣的同鄉不惜辛苦來舊金山參加僑宴，他上次來是2022年1月，代表蔡英文總統出訪過境舊金山，那年冬天特別寒冷，疫情很嚴重，但他很意外來到舊金山時，看到街道有很多海外同鄉不怕寒冷及疫情危險，拿著國旗，大聲喊出中華民國台灣加油。

賴清德表示，就算情勢再嚴峻，台灣乘風破浪走入世界的決心，一點都不會受影響。今天晚上是他第二次出訪過境舊金山，這次出訪的目的是擔任特使前往巴拉圭祝賀總統潘尼亞就職，過程中非常感謝美國秉持安全、舒適、便利、尊嚴的原則，提供他過境。他也要在場所有人美國在台協會（AIT）主席羅森柏格熱烈掌聲給蘿拉，還說了三次「再大聲一點」。

賴清德說，僑界扮演了政府和美國的橋樑，也讓世界看到台灣的經濟能力及願意為國際社會付出，也讓大家看到台灣是一股良善的力量。他要感謝大家，今天有很大的緣分，相會在舊金山。

賴清德指出，舊金山的矽谷有很多同鄉在那工作及創業，但實際上矽谷更代表美國創新、繁榮、自由開放的精神，舊金山是美國偉大的城市之一，所以他也想用打造創新繁榮的台灣為題，向大家報告。

賴清德說，其實矽谷的創新繁榮，自由開放的精神，啟發了許多國家，也啟發了更多人。40年前台灣有一群工程師充滿熱情理想，同樣受到啟發，這群工程師後來決定回到台灣，播下希望的種子，其中一顆就是半導體產業。經過這幾十年來的灌溉，悉心照顧，已經茁壯長成一棵大樹，所以可以看得到，台灣IC設計占全球24.3%，排名全球第二，台灣的晶圓製造以及封裝測試，占全球市場百分之50%以上，全球第一，台灣的半導體企業，可以生產超過全球90%以上的先進製程，當然也是全球第一。

賴清德說，兩周前，台積電將全球研發中心落腳在台灣，強調台積電根留台灣，董事長劉德音更強調，未來台積電會更積極研發領導半導體的技術，會探索兩奈密、一點四奈米，甚至比一點四奈米更先進的製程，台灣未來會肩負起全球繁榮進步更大的責任。他也說，但千萬不要誤解，很多外國朋友恐怕不是很清楚，其實台灣產業不是只有半導體，還包括ICT、被動元件、精密機械、金屬製造工業及紡織產業，每一個產業都形成自己的聚落，每一個產業都不斷推陳出新，也成就一家又一家的隱形冠軍，在全球供應鏈上面扮演非常重要的角色。

賴清德說，換句話說，未來世界上要推動民主、和平、繁榮，台灣會扮演非常關鍵的角色。他舉幾個例子，大家手上有沒有iPhone，36%的成本在台灣製造；有沒有人開特斯拉來，75%的零件由台灣供應；工作上每個人手上都有一台筆電，全球80%是由台灣公司生產製造；現在大家有沒有在使用人工智慧，在玩「生成式AI」，全球90%的伺服器在台灣製造，台灣厲不厲害？應不應該給台灣一個喝采？

賴清德也說，但是現在的情勢變化非常快，未來世界貿易的規則，會走向公平競爭，會走向安全信賴，會走向淨零碳排，還有社會的包容發展，因此台灣必須緊抓機會，掌握變局，擴大優勢，台灣的經濟發展才能立於不敗之地，所以未來他將推動國家希望工程，將台灣打造為創新繁榮的台灣，帶動經濟進步發展。

賴清德說，其實科技界常常有一句話，大家應該有聽過，距離矽谷最近的地方不是洛杉磯，也不是西雅圖，是台灣的科學園區，這一句話過去的意思是台灣科技成長是學習美國模式，但現在同樣這句話有不同意義，代表了台灣科技產業已經緊密跟全球供應鏈綁在一起，台灣扮演了更重要的角色。