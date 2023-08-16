正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

面板大廠群創光電一名許姓處長，疑婚姻觸礁，16日在臉書 自爆自己亂搞男女關係，長期劈腿的婚外情對象包括公司供應商、客戶等，更公開女方聯絡資訊，引發關注，相關臉書截圖網友瘋傳；群創則發聲明指出，針對該事件正了解中，若有違反法令、員工行為準則等情況，公司將依法並以最高道德標準處理。有科技人士指出，發文的藏鏡人是許處長的「正宮」，因為許男過去就有亂搞紀錄，疑有簽下切結書。

許男自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育 小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦，因此他多年來都跟公司供應商、客戶亂搞男女關係，時間點都是重疊的，「透過供應商來公司開會時間帶出去吃飯、開房間，一直到現在都持續進行中」。

另外，許男還公布3名劈腿對象的個資，詳細列出姓名、電話、工作單位等，其中一名女子離婚育有一女、另兩名女子則同樣都是已婚。甚至在貼文中更詳述性癖好，直言很敢玩、角色扮演、愛用情趣用品，連約會開房地點全都露。

最後他也在文末自白「我同時欺騙多人，跟不同人同時交往，很該死，對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，引爆網友一片撻伐，LINE股票 群組、PTT都在熱議此事。

由於有不少人猜測許男的臉書可能被盜，發文者應該不是他本人，紛紛傳訊關心，沒想到其臉書後續又更新，稱自己帳號沒有被盜，要為做過的事情負責，謝謝各位關心。

記者透過電話聯繫被爆光的女主角，不過有一人已關機，其他兩人手機號則都無人接聽，暫難以查證及對此事件看法。

群創稍早發聲明指出，關於近日該公司許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理；公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

根據台媒「三立新聞網」報導，一名自稱許處長的前上司表示，整起事件的導火線是其中一位外遇對象，在外面幫許男生了兒子，但許男的元配只生了兩個女兒，因此外遇對象想要扶正，但因為許男與元配贍養費談不攏，導致元配PO文玉石俱焚，對此，有知情人士證實，是元配PO文的，因為許男過去就有亂搞紀錄，因此認定是正宮逼迫寫下切結書。

另外根據「中時新聞網」報導，這起事件還有LINE的對話瘋傳，指出其中一名外遇對象的特助同事爆料，該名外遇對象老公事後大抓狂，更直接花錢找黑道來處理，因此毀滅式的發文是因為這樣而出現，但真相還有待釐清。