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賴清德過境舊金山 中國僑團欲跨越指定區抗議 遭警驅離

中央社／舊金山16日電
中華民國副總統賴清德出訪友邦巴拉圭回程過境舊金山，座車未抵達前，親中團體集結在下榻飯店外，高舉「世界上只有一個中國」等標語表達抗議。（中央社）
中華民國副總統賴清德出訪友邦巴拉圭回程過境舊金山，座車未抵達前，親中團體集結在下榻飯店外，高舉「世界上只有一個中國」等標語表達抗議。（中央社）

副總統賴清德出訪友邦回程過境舊金山，今日下榻飯店外，上百名中方抗議人士呼喊「反對台獨」；並試圖離開原本的指定區域，往飯店靠近，遭加州警方驅趕回原處。

舊金山機場附近的凱悅飯店（Hyatt Regency）外，上百名中國僑民揮著紅色五星旗，舉著「世界上只有一個中國」等標語，高喊「反對台獨」、「台獨死路一條」等口號，抗議賴副總統過境舊金山。

賴副總統以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，去程過境紐約，停留25小時、今日回程過境舊金山。

舊金山灣區中國統促會13日登報動員，號召各界華人到下榻飯店外示威，並列出時間地點，今日下午2時過後，上百名中方抗議人士開始集結。

加州警方嚴陣以待，將抗議人士隔在飯店對街，避免爆發衝突及妨害安寧。抗議人士原本試圖離開指定區域，往飯店靠近，數度遭到加州警方阻止，被趕回到原處。

這是賴清德接任副總統後第3次出訪，第2次過境舊金山，去年初過境舊金山時，約有80名中國僑民抗議，今年示威規模擴大，但訴求並無新意。

台僑為迎接賴副總統，中午過後陸續抵達飯店，在大門口外排隊等待，人龍一路綿延至停車場，各大主流社團於圍欄上掛起布條，高喊台灣加油。

洛杉磯有50多名台僑搭機和坐巴士前來舊金山會合，歡迎賴副總統。行政院政務顧問林榮松受訪說，加州兩大城鄉親首度大規模合體，他並表示，台美關係現在是有史以來最好，希望總統蔡英文的執政路線能夠延續。

北加州台灣同鄉聯合會青年代表王意舜說，今日特地請半天假，聽聞中國僑團會來抗議，希望來「保護鄉親」，台灣僑民會以理性方式回應抗議，他同時想對賴副總統說，「在美台灣青年支持你」。

南灣台灣同鄉會長周信結受訪表示，在海外數十年，一路看著台灣從威權走向民主，希望在關鍵時刻，台灣人能團結、持續捍衛民主自由。

駐處在今天下午1時40分左右向媒體發出採訪通知。另據台僑接獲的邀請函，賴副總統晚間將前往位於同一條路上的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront），出席歡迎僑宴，兩飯店車程約5分鐘，屆時預估會有近700人共襄盛舉。

舊金山 加州 賴清德

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