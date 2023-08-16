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郭台銘：會適時宣布 為什麼要出來替大家服務

中央社桃園16日電
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘今晚指出，他傾聽完民眾心聲後會適時宣布為什麼要出來替大家服務，「如果人民需要我，我一定站出來為人民服務」，未來幾個月也會陸續訂出國政目標。

郭台銘今晚到桃園市中壢慈惠堂參拜，進行廟口開講時他表示，希望人們能在公平正義、年輕人有工作、壯年人有希望、老年人有安養的環境生活，這是他要出來替大家服務的動念，這個動念也是大家渴望改變的眼神。

他指出，反對黨已經失去監督的力量，因為黨意大於一切，他無黨無派，背後的靠山就是廣大民眾；他聽完民眾的心聲後，會適時宣布為什麼要出來替大家服務，接下來幾個月也會陸續訂出他的國政目標。

郭台銘開講後，開放民眾提問。台下民眾詢問，郭台銘對於海峽兩岸的看法及措施、經濟及人民福利改善等問題。

郭台銘回答，台灣的科技必須要重新定位，經濟力要重新展現，並與科技力、執行力整合。

另有民眾提問，郭台銘在中國的投資及資產問題。對此，郭台銘表示，他在中國的投資已經慢慢在減少，若被劫持，他一定會放棄，因為台灣人民性命遠遠大於他個人資產。

郭台銘指出，希望媽祖能傳送旨意到中國北京當局，台灣人民不要戰爭，也不要對岸來欺負台灣，台灣要維持自由和平、民主的生活，這絕不改變

郭台銘 投資 北京

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