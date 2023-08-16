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Google對話式AI有望支援台語 盼攜手本土學者

中央社台北16日電
Google傑出科學家紀懷新目前在Google總部DeepMind團隊，帶領大型語言模型研究與對話式人工智慧（AI）Bard開發。他16日出席媒體聚會，分享Google針對大型語言模型技術研究與應用的發展概況。中央社
Google傑出科學家紀懷新目前在Google總部DeepMind團隊，帶領大型語言模型研究與對話式人工智慧（AI）Bard開發。他16日出席媒體聚會，分享Google針對大型語言模型技術研究與應用的發展概況。中央社

Google對話式人工智慧AI）服務Bard今年7月擴大支援包含繁體中文在內的40種語言，Google今天表示，Bard未來有機會支援台語，但台語屬於低資源語言，較難蒐集相關數據，Google有意願與台灣本土學者合作克服困難。

Google今天由傑出科學家（Distinguished Scientist）紀懷新出席媒體聚會，分享Google針對大型語言模型技術研究與應用的發展概況。紀懷新來自台灣、目前在總部Google DeepMind團隊，帶領大型語言模型（LLM）研究與Bard開發工作。

他說，大型語言模型的發展變革仍在早期階段，它會大幅改變人們與AI互動的方式，為生活帶來顯著改變。Google發表Bard，並非因為已經是完整的產品，Bard更像是實驗性質的產品，Google希望了解用戶對它的期望。

中央社記者提問，未來Bard是否有機會支援台語、客語等台灣本土語言；紀懷新回應，在自然語言學術研究上，數據蒐集是相當困難的問題，尤其是低資源語言（low-resource languages），連Google這麼大的公司，想蒐集相關資料都很困難。

紀懷新說，在全球不同地區，可能已經有當地學者在蒐集當地語言相關資料，如果Google自行蒐集數據，品質不見得比當地學者更好。台灣學術機構例如中央研究院，對本土語言的研究相當重視，Google有意願與台灣學者合作，克服相關困難。

紀懷新提到，台灣人才以往較注重硬體製造，1980、1990年代很多人才到國外學習新技術帶回台灣，奠定台灣製造業在國際的領先地位。

他說，Google目前策略是兼顧硬體和軟體，台灣在AI和機器學習的發展上具有很大潛力，現在是好時機走向新局面，包括台語和客語研究都是Google與台灣學者可以合作的機會。

談到這次回台灣想做的事，紀懷新笑說，自己大約一年沒回來，希望多吃一點台灣美食、與Google台灣員工交流。他看好台灣在AI方面有發展潛力，希望能花一些時間為台灣做出貢獻。

從2013年起，紀懷新帶領的團隊為YouTube、Google新聞、廣告、Google Play商店等產品，帶來超過720項改進。他著名的研究領域為網路和線上社群系統對使用者行為的影響，並擁有39項專利和200多篇研究論文發表。

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