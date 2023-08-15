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賴清德過境美符合一中政策 美籲北京勿藉機尋釁

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）15日表示，過境符合美國長期的政策與做法，北京沒有理由藉機採取任何挑釁行動。圖為中華民國副總統賴清德在美東時間12日晚抵達紐約下榻的樂天皇宮酒店，向歡迎的台灣僑胞揮手致意。(記者張心╱攝影)
國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）15日表示，過境符合美國長期的政策與做法，北京沒有理由藉機採取任何挑釁行動。圖為中華民國副總統賴清德在美東時間12日晚抵達紐約下榻的樂天皇宮酒店，向歡迎的台灣僑胞揮手致意。(記者張心╱攝影)

中華民國副總統賴清德過境美國訪問巴拉圭，解放軍在多個海域展開軍演，中國外交部揚言採取堅決有力措施捍衛國家主權完整；美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）15日表示，過境符合美國長期的政策與做法，北京沒有理由藉機採取任何挑釁行動。

巴特爾表示，美國無意改變現狀，這類過境符合美國的「一個中國」政策，美國會持續這麼做。

解放軍近日在東海、渤海、黃海、南海等多個海域密集展開軍演，並強調時刻準備戰鬥；其中，東部戰區海軍航空兵某部組織跨晝夜長航時反潛訓練，東部戰區空軍航空兵某旅亦開展大強度飛行訓練。

中國外交部發言人汪文斌15日在例行記者會不正面回應「中方是否計畫在賴清德周五返台之後立即展開大規模軍演」的問題，他說，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者；美台勾連以過境為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重損害中方主權和領土完整。

汪文斌表示，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華；中方正密切追蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權與領土完整。

賴清德 解放軍 中華民國

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