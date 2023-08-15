賴清德出席巴拉圭總統就職典禮 再與西班牙國王同台

台副總統賴清德（中右）出席巴拉圭總統潘尼亞就職典禮，與西班牙國王菲利佩六世（中左）握手寒暄致意。（特使團提供）

台灣副總統賴清德 率團出訪巴拉圭，當地時間15日上午將參加新任總統潘尼亞的就職典禮，這次包括西班牙、阿根廷、巴西、烏拉圭、玻利維亞等五國元首出席，美國內政部長哈德蘭及台灣友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅也會現身，而日本、南韓、墨西哥等國家也都派代表出席，賴清德為巴拉圭亞洲邦交 國中，等級最高的特使。

賴清德的特使團也包含18名台灣媒體記者，為了「卡位」，台灣媒體在早上6時出發到現場，準備8時30分開始的就職典禮。

巴拉圭新總統潘尼亞將舉行就職典禮，在巴拉圭總統府後廣場進行。記者丘采薇／攝影

根據資訊，這次出席就職典禮的各國代表，包括西班牙國王菲利普六世、阿根廷總統費南德茲、巴西總統達席瓦爾、烏拉圭總統路易斯拉卡列波烏、玻利維亞總統盧喬阿爾塞、智利總統加布列博里奇；薩爾瓦多由副總統費利克斯烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多博雷羅代表。其中賴清德曾在2022年1月參加宏都拉斯總統卡斯楚就職典禮時，與西班牙國王菲利普六世同台，這次兩人會再度相見。

賴清德14日到達巴拉圭時，就已經會晤潘尼亞及現任總統阿布鐸。賴清德在參加僑宴時透露，阿布鐸特別強調，在國際上支持台灣，堅定認為巴拉圭應該跟中華民國 維持友好的邦交關係，並不是因為彼此利益交換，而是因為巴拉圭跟中華民國台灣共享民主自由人權價值，他稱讚阿布鐸是非常傑出的領袖。

賴清德見完阿布鐸，也到巴拉圭總統官邸與潘尼亞及其內閣成員見面。潘尼亞強調，未來率領的政府一定繼續和民主的中華民國台灣維持邦交，也希望與台灣進一步深化合作關係，會晤時進行各項合作計畫探討。外交部次長俞大㵢也轉述，潘尼亞當場也說是台灣的粉絲，潘尼亞認為，台灣是巴拉圭在經濟建設、開發等面向上，最好的模範，潘尼亞也重申年輕時就到過台灣，知道台灣經驗足以讓巴拉圭借鏡，也和賴清德在增加人才培訓，經貿往來上，做了密切交流。