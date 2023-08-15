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台商協會批賴過境美 陸委會：台辦代筆的借刀殺人手法

記者陳宥菘／即時報導
針對中國地方台商協會發表聲明譴責賴清德過境美國，陸委會表示這是台辦系統操作、代筆的產品，是中共企圖利用借刀殺人的手法。（本報系資料照）
針對中國地方台商協會發表聲明譴責賴清德過境美國，陸委會表示這是台辦系統操作、代筆的產品，是中共企圖利用借刀殺人的手法。（本報系資料照）

台灣副總統賴清德近日出訪友邦巴拉圭並過境美國，中國全國台企聯、地方台商協會接連發表聲明，抨擊賴清德過境美國如火上澆油。對此，陸委會15日表示，這些聲明是台辦系統操作、代筆的產品，是中共企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰，陸委會表示不齒，並給予譴責。

中國全國台企聯14日晚間發表聲明譴責賴清德過境美國，指賴清德「倚美謀獨」，對台海和平製造麻煩。台企聯旗下的地方台商協會，包含昆山、南寧、廈門等台協15日再發出聲明表達抗議，批賴過境美國是「和外部勢力勾結」，稱廣大台商「不願變成台獨分裂分子的犧牲品」。

陸委會15日透過書面聲明回應指出，中國各台商協會會員都是當地台商企業的代表，但是多年來，絕大多數的協會秘書長是由當地台辦指派官員出任，日常會務運作都是由這位官派的秘書長代為決定。

陸委會進一步指出，以這次台企聯，以及昆山、廈門、南寧幾個台商協會發表的「聲明」，可以確定就是台辦系統操作、代筆的產品。「畢竟這幾篇內容粗糙的『聲明』，用字遣詞以及語法，絕不是台灣人所慣用，而是中共的文宣用語。」

陸委會表示，依據中共的慣用手法，必然會繼續操作更多的中國台商協會替中共發表「聲明」，甚至不排除脅迫幾位具代表性的台商出面「代讀中共撰寫的聲明」，企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰。陸委會並對中共的手段表示不齒，並給予譴責。

陸委會說，政府及海基會一向與中國各地台商協會保持密切聯繫，隨時關切台商在中國的事業經營情況，因此對於台商協會的運作，有相當程度的掌握。

陸委會強調，中國台商都是熱愛台灣，對於期盼兩岸維持現狀，確保和平的態度，與台灣民眾是一致的，這是無庸置疑，「事實證明，在這個區域會動用武力，破壞和平的人，只有中共，沒有其他國家」。

另外，海基會亦針對台企聯、台協聲明也透過書面回應呼籲。海基會表示，台商對中國發展貢獻良多，中共當局應該積極改善投資環境，確保台商投資權益，而非要求政治表態為難台商，這才是促進兩岸經濟正常發展之正道。

中共 賴清德 投資

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