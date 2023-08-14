賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱

副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）

副總統賴清德 抵達巴拉圭之後，會晤現任總統阿布鐸及總統當選人潘尼亞，潘尼亞特別邀請賴到總統官邸，兩人見面還熱情擁抱，賴清德也透露，潘尼亞一見面就說：「把巴拉圭當自己的家」。隨後中午賴清德與巴國國會參議院 議長歐斐拉（Silvio Ovelar）共進午餐，他期盼在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼愈來愈穩固，合作計畫越來越深入。

賴清德在午宴致詞時表示，潘尼亞即將在明天宣誓就職，是巴拉圭大喜的日子。蔡英文 總統特派他擔任特使，率領代表團前來祝賀，傳達台灣人民的衷心祝福，也祝福潘尼亞總統未來政躬康泰、執政圓滿成功、造福國人，同時增進台巴邦誼，深化兩國合作。

賴清德提到，今早他已代表蔡總統與阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，感謝阿布鐸任內促進台巴兩國邦誼；他也前往巴國總統府官邸，親自向潘尼亞恭賀，在雙方的會晤中，也談了一些未來兩國的合作方向。