我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱

記者丘采薇／巴拉圭即時報導
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）

副總統賴清德抵達巴拉圭之後，會晤現任總統阿布鐸及總統當選人潘尼亞，潘尼亞特別邀請賴到總統官邸，兩人見面還熱情擁抱，賴清德也透露，潘尼亞一見面就說：「把巴拉圭當自己的家」。隨後中午賴清德與巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）共進午餐，他期盼在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼愈來愈穩固，合作計畫越來越深入。

賴清德在午宴致詞時表示，潘尼亞即將在明天宣誓就職，是巴拉圭大喜的日子。蔡英文總統特派他擔任特使，率領代表團前來祝賀，傳達台灣人民的衷心祝福，也祝福潘尼亞總統未來政躬康泰、執政圓滿成功、造福國人，同時增進台巴邦誼，深化兩國合作。

賴清德提到，今早他已代表蔡總統與阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，感謝阿布鐸任內促進台巴兩國邦誼；他也前往巴國總統府官邸，親自向潘尼亞恭賀，在雙方的會晤中，也談了一些未來兩國的合作方向。

賴清德說，未來他非常期待在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼愈來愈穩固，合作計畫愈來愈深入。最後，賴清德舉杯向與宴貴賓致敬，祝賀台巴友誼長存，兩國邦誼永固。

副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）
副總統賴清德與巴拉圭新總統潘尼亞會晤。（圖：總統府提供）

賴清德 蔡英文 參議院

上一則

賴清德接受彭博商周專訪：半導體是台灣優勢 也是責任

下一則

柯文哲挺高虹安為清白奮戰 王婉諭：全黨挺一人既視感

延伸閱讀

續推台巴科大計畫 賴清德：助巴拉圭打造南美洲台灣

續推台巴科大計畫 賴清德：助巴拉圭打造南美洲台灣
美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範

美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範
賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌
賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多