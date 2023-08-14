賴清德接受彭博商周專訪：半導體是台灣優勢 也是責任

賴清德14日飛抵巴拉圭，將參加總統當選人潘尼亞15日就職典禮。(路透)

民進黨總統候選人、現任副總統賴清德日前接受《彭博商業周刊》編輯Joel Weber獨家專訪表示， 他若當選，會正面看待台積電 （2330）擴大在美國和其他國家的投資，因為「台灣有責任對國際社會作出貢獻」。

以下摘錄自彭博這次訪談的節選內容：

問：如果美國希望台積電在美國生產更多晶片的話，您會阻止嗎？

答：因為半導體產業不是只有一兩家工廠而已，而是整個ecosystem，是一個生態系。台積電的研發、先進製程的製造，都在台灣，它的基地還是在台灣，所以台積電到美國或是其他國家，我會認為這是台灣經濟實力的擴大，而且這也是全球供應鏈重組的一部分，我們會正面看待這些事情。

問：我們都知道半導體跟電子生產是台灣經濟非常重要的支柱，您若當選，卸任時台灣經濟會是怎樣？

答：台灣的半導體產業贏得國際社會的重視，但其實半導體產業是建立在合作上面的。好比在台灣是IC設計、IC製造，還有封裝測試等等製造為主，但是設備是來自美國、日本、荷蘭，所以基本上半導體產業，是民主國家共同合作的一項產業。

當然台灣的半導體先進製程佔全世界百分之九十以上，這個是台灣的優勢，也是台灣的責任，台灣有責任對國際社會作出貢獻。

問：兩岸關係錯綜複雜，您對中國國家主席習近平的看法如何？

答：我們不想成為敵人，我們可以當朋友。我們很希望看到中國像我們一樣享有民主和自由。只要有平等和尊嚴，我們的大門就永遠敞開。我們願與中方合作，促進和平與繁榮。不過在中國放棄對台使用武力之前，我們必須加強軍事能力，與民主國家並肩作戰，以有效遏制來自中國的威脅，確保印太地區的穩定。 我認為，中國有吞併台灣的傾向 —— 除了習近平，也許中國下一任領導人也會這樣做，我們的責任是展現我們保衛國家的決心，以及確保區域穩定。

問：台灣人民是否想要正式的獨立？您個人是否想要正式的獨立？

答：我們必須要根據事實，我所謂的務實，就是根據事實。這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國 ，不屬於中華人 民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣布獨立。

問：如果與中國的情勢升溫，您有多少信心美國會協助台灣？

答：美國是台灣的好朋友，不管是在政治、經濟，還有人權、社會制度方面，都是台灣非常重要的夥伴。目前兩岸情勢的緊張，問題不在台灣，而是在中國。在這種狀況之下，國際社會勢必要優先管理中國挑起兩岸情勢緊張的種種作為。因為台灣的安全問題，是全世界的問題，維持台海或印太和平穩定，符合世界各國的利益。

問：如果您當選，您希望達到的最大成就是什麼？

第一，作為國家的領導人，當然就是要讓國家持續進步，然後造福人民能夠安居樂業。當我的總統任期結束後，如果能夠讓人民認為我是一個好總統，有以人民的利益為優先的一位總統，我相信那就是我最好的成就。我當總統一定是以國家為優先，以人民的生活為重，然後如果能夠在印太的關鍵位置上，發揮穩定台海和平穩定造福全世界，我相信我會很高興，我能夠完成這些事情。