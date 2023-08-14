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雲林虎尾最後1頭水牛退役 老農親送到安養中心

中央社雲林縣11日電
雲林縣虎尾鎮農民黃松勇已不再耕田，11日將陪伴自己多年的母牛、也是虎尾鎮最後一頭水牛送往位於土庫鎮的水牛安養中心。(中央社)
雲林縣虎尾鎮農民黃松勇已不再耕田，11日將陪伴自己多年的母牛、也是虎尾鎮最後一頭水牛送往位於土庫鎮的水牛安養中心。(中央社)

雲林虎尾鎮農民黃松勇年事已高不再耕田，今天親自將陪伴多年的母牛，也是虎尾鎮最後一頭水牛送到土庫鎮水牛安養中心，黃松勇說「卡乖欸(意為「要乖一點」)，來這裡你就好命了，有伴不孤單」。

74歲的黃松勇務農逾50年，每逢一、二期稻作插秧時，他就牽著水牛上工，他驕傲地說，駛牛整平的水田比機械效果還好，代耕一分地新台幣500元(約16美元)。

黃松勇表示，十年前將原本養的老牛及3萬元(約980美元)，換到當時年僅2歲的母牛，開始教牠耕田，隨著農耕機械化，母牛成為虎尾鎮最後一頭水牛；黃松勇細算，母牛一年大概工作約1一個月，但他每天定時餵兩餐，也會牽去散步，名副其實的「養兵千日，用在一時」。

因年事已高黃松勇不再耕田，也不捨母牛退役後被宰殺，在虎尾鎮北溪里長陳俊旗介紹下，11日親自送母牛到安養中心。

黃松勇對牠耳提面命，「卡乖欸，來這裡你就好命了，有伴不孤單」，又說「不知道是我欠你，還是你欠我，去吧，去過好日子吧。」

陳俊旗指出，原本打算讓退役的母牛在村莊內吃草並讓小朋友欣賞，但照顧水牛需要時間和空間，心有餘力不足，最後透過虎尾鎮公所農業課，轉介到土庫鎮水牛安養中心。

土庫鎮水牛安養中心目前有9歲公牛「安心」、14歲母牛「阿樂」，牠們初見到新室友母牛，彼此眼神交會後，相互追逐、鬥牛角，三頭牛玩在一起。

水牛安養中心負責人林家良說，在黃松勇照顧下，母牛的皮膚色澤光滑亮麗、體型健壯，未來母牛白天會外出散步吃草，晚上留在宿舍跟「安心」、「阿樂」互動、建立感情。

水牛安養中心講求人道飼養，林家良評估，需待1、2個月後母牛熟悉環境跟新主人，即可卸除身上的牛繩等裝備。

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