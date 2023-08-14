為郭台銘站台喊出「下架國民黨」考紀會要處理 徐耀昌：我是有感而發
國民黨中央考核紀律委員會今天發函苗栗縣前縣長徐耀昌及苗栗縣黨部，就徐耀昌10日於參加「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會上，公開站台並發表「下架國民黨」等不當言論，函請當事人陳述意見，並請地方黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。徐耀昌今晚表示，他卸任縣長後，參加國民黨內立委初選，國民黨中央有誰關心？他是有感而發，各界看法也見仁見智，他尊重考紀會的決定。
鴻海集團及永齡基金會創辦人郭台銘本月10日在苗栗縣竹南鎮運動公園舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，國民黨前縣長徐耀昌站台，舉這屆縣長選舉為例，脫稿喊出下架民進黨、下架國民黨，支持郭台銘，讓國民黨徹底反省。
徐耀昌出任「阿銘之友會」會長，他當天表示，苗栗縣是國民黨的大本營，因為鄉親不管政黨輪替，都是挺國民黨，但這屆縣長選舉， 用選票唾棄國民黨，鍾東錦拿到12萬多票，而國民黨提名的落選人謝福弘僅有3萬多票。
徐耀昌說，他已從政壇退休，從政30年，但國民黨給了苗栗什麼？黨內鬥爭、派系領導，沒有顧及民意，他要呼籲鄉親支持無黨籍郭台銘，就像支持鍾東錦一樣，下架民進黨、也下架國民黨，讓國民黨徹底反省。
徐耀昌強調，他與郭台銘的胞弟郭台強結拜20多年，也了解郭台銘的為人，永齡基金會默默行善，郭台銘的企業遍布全球，具有國際觀、道德觀及前瞻性，只有郭台銘親美，又可以免於中共文攻武嚇的恐懼。
不過，徐當天散場徐面對媒體訪問則澄清下架國民黨是口誤。
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