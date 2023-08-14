為郭台銘站台喊出「下架國民黨」考紀會要處理 徐耀昌：我是有感而發

鴻海集團及永齡基金會創辦人郭台銘本月10日在苗栗縣的主流民意大聯盟造勢晚會，前縣長徐耀昌脫稿喊出下架民進黨、下架國民黨，支持郭台銘，讓國民黨徹底反省。記者吳傑沐／攝影

國民黨 中央考核紀律委員會今天發函苗栗縣前縣長徐耀昌及苗栗縣黨部，就徐耀昌10日於參加「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會上，公開站台並發表「下架國民黨」等不當言論，函請當事人陳述意見，並請地方黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。徐耀昌今晚表示，他卸任縣長後，參加國民黨內立委初選，國民黨中央有誰關心？他是有感而發，各界看法也見仁見智，他尊重考紀會的決定。

鴻海集團及永齡基金會創辦人郭台銘 本月10日在苗栗縣竹南鎮運動公園舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，國民黨前縣長徐耀昌站台，舉這屆縣長選舉為例，脫稿喊出下架民進黨 、下架國民黨，支持郭台銘，讓國民黨徹底反省。

徐耀昌出任「阿銘之友會」會長，他當天表示，苗栗縣是國民黨的大本營，因為鄉親不管政黨輪替，都是挺國民黨，但這屆縣長選舉， 用選票唾棄國民黨，鍾東錦拿到12萬多票，而國民黨提名的落選人謝福弘僅有3萬多票。

徐耀昌說，他已從政壇退休，從政30年，但國民黨給了苗栗什麼？黨內鬥爭、派系領導，沒有顧及民意，他要呼籲鄉親支持無黨籍郭台銘，就像支持鍾東錦一樣，下架民進黨、也下架國民黨，讓國民黨徹底反省。

徐耀昌強調，他與郭台銘的胞弟郭台強結拜20多年，也了解郭台銘的為人，永齡基金會默默行善，郭台銘的企業遍布全球，具有國際觀、道德觀及前瞻性，只有郭台銘親美，又可以免於中共文攻武嚇的恐懼。