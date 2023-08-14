高虹安喊冤不喝咖啡 李正皓發圖酸：難道倒掉或吐掉？
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，高今開直播喊冤，自己最高單價是咖啡機跟冰箱，都還在立院辦公室，且自己不喝咖啡，沒必要這樣做。政治評論員李正皓分析，高最大問題是重創柯及郭的選情，這時喊冤都沒意義，且自己隨便搜尋都能搜出高一堆喝咖啡的照片，難道都是倒掉或吐掉？
高虹安涉詐領助理費引發討論，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪起訴，檢方並指出，高甚至連買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼、洗頭等費用也用公費支出。高今中午開直播喊冤，表示最高單價支出的是咖啡機跟冰箱，大家可以去看兩件物品都還在立院辦公室，且自己不喝咖啡，沒有必要為了買咖啡機及咖啡，去做這樣的事情。
李正皓認為高虹安這一案今年不會宣判，但此時起訴，會重創民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘的總統選情，這才是真正麻煩的狀況。高此時所有的喊冤、政治操作都是沒有意義的，唯一有意義的就是請一群好律師，拚看看機率微乎其微的司法過關。
至於有關高虹安說自己不喝咖啡，李正皓大酸，自己隨便Google都一堆高喝咖啡的照片，這些咖啡最後難道是倒掉或吐掉？「這種辯解真的沒有意義」。
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