高虹安喊冤不喝咖啡 李正皓發圖酸：難道倒掉或吐掉？

新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，高今開直播喊冤，自己最高單價是咖啡機跟冰箱，都還在立院辦公室，且自己不喝咖啡，沒必要這樣做。政治評論員李正皓發圖大酸，自己隨便搜尋都能搜出高一堆喝咖啡的照片，難道都是倒掉或吐掉？圖／取自李正皓臉書

新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，高今開直播喊冤，自己最高單價是咖啡 機跟冰箱，都還在立院辦公室，且自己不喝咖啡，沒必要這樣做。政治評論員李正皓分析，高最大問題是重創柯及郭的選情，這時喊冤都沒意義，且自己隨便搜尋都能搜出高一堆喝咖啡的照片，難道都是倒掉或吐掉？

高虹安涉詐領助理費引發討論，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪起訴，檢方並指出，高甚至連買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼、洗頭等費用也用公費支出。高今中午開直播喊冤，表示最高單價支出的是咖啡機跟冰箱，大家可以去看兩件物品都還在立院辦公室，且自己不喝咖啡，沒有必要為了買咖啡機及咖啡，去做這樣的事情。

李正皓認為高虹安這一案今年不會宣判，但此時起訴，會重創民眾黨總統參選人柯文哲 與鴻海集團創辦人郭台銘 的總統選情，這才是真正麻煩的狀況。高此時所有的喊冤、政治操作都是沒有意義的，唯一有意義的就是請一群好律師，拚看看機率微乎其微的司法過關。

至於有關高虹安說自己不喝咖啡，李正皓大酸，自己隨便Google都一堆高喝咖啡的照片，這些咖啡最後難道是倒掉或吐掉？「這種辯解真的沒有意義」。