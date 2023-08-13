柯文哲遭爆見嘉義海線大金主 柯辦：了解民情爭取支持

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。(本報系資料照)

民眾黨總統參選人柯文哲 近日前往嘉義東石，邀宴的主人是嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，柯文哲競選辦公室表示，當時包括多名在地議員、鄉長、漁會總幹事都在場，他們都是在地經營多年，柯文哲前往了解民情、爭取支持很合理，不是私下密會或餐宴。

台灣民眾黨在8月6日舉行4周年黨慶後，柯文哲連續4天沒有公開行程，民進黨 台北市議員王閔生質疑，柯文哲神隱4天是去見牛鬼蛇神，隨後遭到媒體披露到嘉義東石吃平安宴，而邀宴的主人就是赫赫有名的林水樹。

柯文哲競選辦公室表示，柯文哲前往嘉義東石拜會，主要是體察民瘼民情與在地需求，當時是關聖帝君壽宴，還有數百人在現場，包括多名在地議員、鄉長、漁會總幹事，他們都是在地經營多年，柯文哲前往了解民情、爭取支持很合理，不是什麼私下密會或餐宴。

另外，時代力量立委邱顯智今天在臉書發文指出，林水樹是泛藍陣營嘉義海區的大金主，他的家族掌控東石政壇，女兒林佳瑩連任兩屆東石鄉長後，交棒給姪兒林俊雄繼續當，這種有錢、有人、有勢的超級大咖，向來是藍綠政客的最愛，當時競選總統順利當選的前總統馬英九 ，曾經多次密會博弈教父陳盈助。

邱顯智表示，大家為了快都學壞，這是每個走捷徑的政治創業，最終複製了對手模式的故事，過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，「柯文哲主席，這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」