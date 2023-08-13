柯文哲私下見嘉義海線大咖 邱顯智批以黑養白控制政治

民眾黨總統參選人柯文哲在6日黨慶後，連續4天沒有公開行程。(記者劉學聖／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 近日前往嘉義東石，邀宴的主人是嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，時代力量立委邱顯智今天說，這種有錢有人有勢的超級大咖，向來是藍綠政客的最愛，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，不變的是黑金控制政治的基礎結構。

邱顯智晚間在臉書發文表示，最近他的故鄉嘉義、亞太地下金融中心又登上新聞版面，這次的主角是出身東石鄉龍港村的林水樹，媒體稱他為 ㄒ，林水樹有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，甚至還跟嘉義「蕭家班」的蕭登獅、陳盈助、台中的顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角。

邱顯智指出，嘉義縣議員蔡政宜過去操控職棒球員打放水球，去年以第一高票當選，蔡政宜也是林水樹的遠房親戚，蔡政宜要叫林水樹叔叔，而蔡政宜與前台南縣議會議長吳健保的合作，過去也是由林水樹牽線。

邱顯智說，林水樹是泛藍陣營嘉義海區的大金主，他的家族掌控東石政壇，女兒林佳瑩連任兩屆東石鄉長後，交棒給姪兒林俊雄繼續當，這種有錢、有人、有勢的超級大咖，向來是藍綠政客的最愛，當時競選總統順利當選的前總統馬英九 ，曾經多次密會博弈教父陳盈助。

邱顯智還說，行政院副院長鄭文燦去澳門 酒店吃喝玩樂，過去也曾經接受陳盈助的招待，而這次輪到民眾黨主席柯文哲，適逢林水樹自家招待所恭奉的關聖帝君聖誕，柯文哲在平安宴見到了林水樹，民眾黨聲稱只是去了解民情爭取支持，不是什麼私相授受的密會，這種說法跟馬英九、鄭文燦等人過去的說詞何其相似。

邱顯智認為，選舉需要錢，募款很辛苦，但是用了什麼樣的資源，就代表認同什麼樣的價值，「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票」，這句話尤其適用於政治，黑道大咖的資源是靠暴力、陷阱、誘騙，一點一滴累積起來，民主政治的運行是靠溝通、爭辯、說服，一點一滴累積起來。

邱顯智表示，大家為了快都學壞，這是每個走捷徑的政治創業，最終複製了對手模式的故事，過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，「柯文哲主席，這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」