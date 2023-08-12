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哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

中央社宜蘭縣12日電
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

台灣宜蘭1隻哈士奇2日衝到馬路上，導致機車追撞汽車，幸無人受傷。女飼主之後拿著道路交通事故聯單訓斥哈士奇，當事人欄位上寫著「哈士奇」，網友看後不禁莞爾一笑。

蘇姓女飼主所開的商店2日下午為了拜拜，打開大門，沒想到這隻名為Yuma的哈士奇衝到馬路上，導致機車追撞汽車，所幸只有車損，雙方駕駛與Yuma都沒有受傷。蘇姓女飼主隨後到派出所製作筆錄，與受害者商討理賠事宜。

蘇女返家後，拿著道路交通事故聯單，聯單上當事人欄位就寫著「哈士奇」3個字。她拿著聯單，訓斥Yuma，「你今天幹了什麼好事」；但Yuma側著臉，似乎不想面對。

這段影片貼上網後，網友回覆「有案底的哈士奇」「第一次看到狗被抓去警局」「好可愛」「好奇筆錄怎麼做」。

警方指出，當時郭姓女駕駛開車行經礁溪鄉仁愛路時，這隻哈士奇突然跑到路上，郭女為避免撞到狗緊急煞車，導致後方陳姓男騎士重機車煞車不及，發生車禍，所幸都未受傷。經酒測，郭女及陳男酒測值為零，三方私下和解。

警方表示，實務上的做法，確實會把造成事故的動物或物品，寫在道路交通事故聯單「當事人」欄位，但備註欄會標明飼主或是相關單位。例如，路樹倒塌壓毀車輛，會將「路樹」標註為當事人，備註欄會標註維管單位，以利處理後續事宜。

警方呼籲，家中若飼養寵物，應注意不要讓寵物自行跑到馬路，如發生事故時，飼主仍須負相關刑民事責任。

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