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賴清德出訪前夕 蔡英文召幕僚會議 掌握台海情勢

中央社台北12日電
台灣副總統賴清德率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。記者陳煜彬／攝影
台灣副總統賴清德率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。記者陳煜彬／攝影

台灣副總統賴清德今天啟程出訪巴拉圭，中國同步在東海海域實施軍演。總統府今天表示，總統蔡英文昨晚取消客博會行程，邀集相關人員與幕僚召開幕僚會議，即時掌握周邊局勢，目前台海及區域狀況情勢均在掌控之中，請民眾放心。

賴清德今天傍晚搭機出訪巴拉圭，行程將過境美國紐約、舊金山。中國海事局昨天宣布，12日至14日在東海軍事演習；國防部則表示，國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握台海周邊情勢，並呼籲民眾參考國防部等公、私事實查核機構所公布資訊，提升社會對錯假訊息的防護韌性。

為因應台海周邊最新情勢，蔡英文昨天晚上取消出席「2023世界客家博覽會」開幕晚會，邀集相關人員、幕僚召開會議討論因應兩岸最新局勢。

總統府發言人林聿禪今天晚間指出，昨天總統邀集相關人員、幕僚進行討論，即時掌握周邊局勢，目前台海及區域狀況情勢均在掌控之中，請民眾放心。

此外，蔡英文透過臉書表示，巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮將在8月15日舉行，賴清德擔任特使，代表她和全體台灣人民，在今天傍晚前往巴拉圭獻上祝賀，並在途中過境美國。

蔡英文說，她衷心期盼，賴清德此次訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。

賴清德 蔡英文 國防部

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