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AIT主席羅森柏格X平台發文 歡迎賴清德過境美國

記者丘采薇／台北即時報導
中華民國副總統賴清德將過境美國，將會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖為羅森柏格（左二）今年6月二度訪台與賴清德（右二）會面。(本報資料照片)
中華民國副總統賴清德將過境美國，將會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖為羅森柏格（左二）今年6月二度訪台與賴清德（右二）會面。(本報資料照片)

中華民國副總統賴清德將出訪邦交國巴拉圭並過境美國，有媒體報導美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)不會接機和參與僑宴。美國國務院11日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤羅森柏格。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格在推特歡迎中華民國副總統賴清德過境美國。(取材...
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格在推特歡迎中華民國副總統賴清德過境美國。(取材自X平台)

羅森柏格今天也在社群X平台(前身為推特)發文，歡迎賴清德過境美國；賴清德也回應，他即將前往巴拉圭首都亞松森(Asunción)參加總統當選人潘尼亞(Santiago Peña)的就職典禮。

賴清德 中華民國 國務院

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重申比照副總統過境慣例 國務院：賴清德將會晤羅森柏格

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