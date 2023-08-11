台15歲少女獨居墜樓 搶救1小時仍不治 母崩潰

轄區員警介入後展開查訪、調閱監視器畫面，也在蔡女家中發現字條，提及其有情緒困擾等，已排除有外力侵入可能，研判蔡女是自家墜落。記者李隆揆／翻攝

蔡姓少女今早從台北市內湖區自家8樓住處墜落1樓，當場失去呼吸心跳，送醫搶救1小時候傷重不治，警方介入後排除外力介入，蔡女家屬對死因無意見，但情緒激動、無法接受痛失愛女，警方後續將協助家屬辦理後事。

台北市消防局表示，今早8時38分獲報，內湖區民權東路六段123巷內某住宅大樓有人墜樓，救護人員到場發現一名少女倒臥大樓旁防火巷內，已無呼吸心跳，立即送醫搶救。

警方表示，15歲蔡姓少女一早從大樓高處墜落，一旁民眾聽聞巨響靠近查看，見狀立刻報警處理，經送醫搶救1小時，蔡女仍在今早9時37分傷重不治。

案發大樓共13層樓，蔡女平時居住8樓住處，轄區員警介入後展開查訪、調閱監視器畫面，也在蔡女家中發現字條，提及其有情緒困擾等，已排除有外力侵入可能，研判蔡女是自家墜落。

據悉，蔡女長期情緒不穩，原與父母同住，一家人近期搬家到附近另棟大樓，但蔡女短時間未能適應新環境，遂暫時獨居在舊住處。

儘管暫時不住一起，蔡女父母也每天都會到舊家與蔡女相處，未料今早面對的是愛女墜樓的惡耗，蔡母情緒激動，無法接受痛失愛女，但對於警方調查結果表示無意見，警方後續將協助家屬辦理後事。

根據調查，少女今年國三剛畢業要升高中，警方也在家中發現字條，提及其有情緒困擾等。校方表示目前已進入調查，同時也關心蔡女周邊朋友和老師，也將全力協助蔡女家長處理後續事宜，其他部分因涉及隱私 ，且調查還在進行，不便多作透露。

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