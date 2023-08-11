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旅行業不滿兩岸觀光進展 台灣陸委會控中國一再拒絕

記者陳政錄／台北即時報導
中國昨宣布恢復開放旅行社經營出境團隊旅遊業務的國家和地區名單，包括日韓美英等。（Getty Images）
中國昨宣布恢復開放旅行社經營出境團隊旅遊業務的國家和地區名單，包括日韓美英等。（Getty Images）

中國昨宣布進一步開放出境團隊旅遊，但仍未包含台灣，有旅行社業者對兩岸觀光開放進度不滿，揚言抗爭，質疑我方未推動兩岸主管部門接觸洽商等。對此，陸委會11日強調，是中方拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

對於我方立場，陸委會指出，疫情趨緩後，政府主張在維護兩岸人民旅遊安全及整體利益情況下，健康有序地重啟兩岸旅遊交流，也一再透過兩岸既有管道及旅行業者向中方提議，在雙方進行溝通安排妥適後，採雙向互惠的方式，循序推動兩岸觀光旅遊交流。

陸委會認為，中方雖在日前宣布，同意開放我方觀光客組團前往中國旅遊，但是卻未同意相對開放中國人民組團來台觀光，也拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

因此，陸委會表示，我們歡迎中國人民來台觀光旅遊，親身體驗台灣社會及風土民情。陸委會重申，「我們仍期待中國方面早日正面回應我方所提雙向互惠的主張，雙方透過既有管道做好妥善安排，早日促成恢復兩岸人民觀光交流活動」。

對於相關背景，陸委會說明，中方於2019年7月31日無預警發布公告，以「鑒於當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停中客來台自由行，迄今都未恢復。其後因Covid 19疫情，中國方面又宣布自2020年1月24日起暫停全國旅行社及在線旅遊企業經營團隊旅遊。

陸委會說，近幾個月以來，中方分批宣布其旅行社可以經營中國民眾到138個國家旅遊，也另外宣布開放赴香港、澳門旅遊，但還沒有宣布可以前來台灣。

觀光 疫情 澳門

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