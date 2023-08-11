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賴清德將過境美國 美僑胞登全版歡迎廣告

記者張文馨／華盛頓即時報導
台灣副總統賴清德將過境美國，美國僑胞在華盛頓時報（The Washington Times）登全版歡迎廣告。記者張文馨／攝影
台灣副總統賴清德將過境美國，美國僑胞在華盛頓時報（The Washington Times）登全版歡迎廣告。記者張文馨／攝影

台灣副總統賴清德將出訪過境美國，挺賴僑胞11日在華府地區的保守派報紙華盛頓時報（The Washington Times）登全版廣告，歡迎台灣副總統賴清德。

賴清德將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）15日的就職典禮，賴清德預計12日啟程、18日返抵國門，來回分別過境紐約和舊金山。

廣告由11個來自全美各地的台灣之友、賴清德之友或信賴後援會共同贊助，包含華府、麻州波士頓、俄亥俄州哥倫布市與克里夫蘭市、伊利諾州芝加哥、華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯和肯塔基州，以及美東、美南和全球。

廣告寫道，台灣是美國的長期夥伴，共享自由、人權與民主的價值觀；哈佛校友賴清德擔任副總統，與蔡總統一道深化雙邊關係；在蔡賴的領導下，台灣和美國成為更加緊密的經濟、貿易和安全夥伴；「我們努力維持台灣海峽和印太等地區的和平穩定。」

此外，全美台灣同鄉會透過聲明表示，賴清德以總統特使身分代表蔡總統訪問美國，不僅深化台美緊密友好關係，更顯示雙邊有高度信賴感，別具歷史意義。

聲明表示，支持台灣政府捍衛和平、民主及兩岸現狀的決心，肯定賴清德所提實現和平四大支柱的政策理念，確保台海維持和平穩定；對比蔡總統今年3月過境美國時，部分中國大陸人士抗議叫囂的不理性行徑，呼籲此次中方人士不要干涉他國事務，應多關懷其國內水災災民。

台灣副總統賴清德將過境美國，美國僑胞在華盛頓時報（The Washington ...
台灣副總統賴清德將過境美國，美國僑胞在華盛頓時報（The Washington Times）登全版歡迎廣告。記者張文馨／攝影

賴清德 華府 俄亥俄州

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