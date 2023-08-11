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過境美國在即 賴清德將登彭博商業周刊封面人物

中央社台北11日電
台灣副總統賴清德。圖／聯合報系資料照
台灣副總統賴清德。圖／聯合報系資料照

彭博（Bloomberg News）網站今天報導，台灣副總統賴清德將登上「彭博商業周刊」封面。

彭博在新聞中附上賴清德成為「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）封面人物的照片，發行日期為2023年8月21日。圖說標示他是總統選舉的領先者。

封面標題則是「他想領導台灣。但他能維持和平嗎？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?）。

賴清德明天啟程出訪友邦巴拉圭，將過境紐約、舊金山，預計18日返抵台灣。黨政人士表示，此行重頭戲是以總統特使身分過境美國，出席巴拉圭新任總統就職典禮，在國際場合上代表總統，與各國政要自然互動，具有相當大的意義。

賴副總統將於12日傍晚啟程，同日抵達紐約過境，13日晚間離美。台總統府尚未公布賴清德在美國行程，不過，據指出，他將出席紐約僑宴並與青年座談。

賴副總統一行預計14日早上抵達巴拉圭，隨即展開一連串拜會行程。他將個別會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）。

賴清德 舊金山

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