過境美國在即 賴清德將登彭博商業周刊封面人物

台灣副總統賴清德。圖/聯合報系資料照

彭博(Bloomberg News)網站今天報導,台灣副總統賴清德 將登上「彭博商業周刊」封面。

彭博在新聞中附上賴清德成為「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)封面人物的照片,發行日期為2023年8月21日。圖說標示他是總統選舉的領先者。

封面標題則是「他想領導台灣。但他能維持和平嗎?」(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)。

賴清德明天啟程出訪友邦巴拉圭,將過境紐約、舊金山 ,預計18日返抵台灣。黨政人士表示,此行重頭戲是以總統特使身分過境美國,出席巴拉圭新任總統就職典禮,在國際場合上代表總統,與各國政要自然互動,具有相當大的意義。

賴副總統將於12日傍晚啟程,同日抵達紐約過境,13日晚間離美。台總統府尚未公布賴清德在美國行程,不過,據指出,他將出席紐約僑宴並與青年座談。

賴副總統一行預計14日早上抵達巴拉圭,隨即展開一連串拜會行程。他將個別會晤現任總統阿布鐸(Mario Abdo Benitez)及新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios,另譯:貝尼亞)。