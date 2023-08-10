民眾黨空姐應援團惹議 柯媽反問：民進黨難道沒有嗎？

民眾黨黨主席柯文哲媽媽何瑞英今天赴新竹市關帝廟祈福。(記者張裕珍／翻攝)

台灣民眾黨日前在台北舉辦北區姊妹台灣選哲之友會活動時，邀來舞者身著空服員造型服裝熱舞，「空姐應援團」引發熱烈討論。民眾黨主席柯文哲 媽媽何瑞英今天赴新竹市關帝廟祈福，被媒體問到此事回應「民進黨 的難道沒有穿這樣嗎」，強調柯文哲沒做壞事，給人罵，不要理會就好。

影片來源：聯合新聞網

今天是農曆6月24日為關聖帝君聖誕，新竹市的普天宮及新竹關帝廟分別舉辦祝壽活動，市長高虹安及副市長蔡麗清分別前往普天宮及新竹關帝廟參香祈福。何瑞英早上則到了新竹關帝廟參香，虔誠向關聖帝君祈福，蔡麗清也特別上前和柯媽握手致意。

何瑞英參拜後也被媒體問到北區姊妹台灣選哲之友會的服裝爭議，她當天也有出席活動，表示自己當天其實也不知道（舞群）會穿成這樣，但民進黨的活動難道就沒有穿這樣嗎？這樣是為了活動熱鬧，而且也沒有規定說，活動一定要穿什麼樣的衣服表演。