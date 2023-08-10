北市幼兒園狼師涉性侵6女童 教育局：終身不得任職

北市某小型私立幼稚園，驚爆年輕男老師性侵6女童遭訴，教育局表示，全案已進入調查程序，若查證屬實，最重將裁處罰鍰60萬元及終身不得再於幼兒園任職。(示意圖／ingimage)

台北市某私立幼兒園傳出男教師涉嫌對6名園內女童性侵 ，遭檢方起訴，北市教育局 今天證實，7月中獲報後立即展開調查，目前涉案男子被羈押，若調查屬實，最重可處罰鍰60萬元(約1萬9700美元)及終身不得再於幼兒園任職，同時也會依情節輕重裁罰園所負責人，調查結果最慢9月中會出爐。

教育局表示，7月中上旬接獲園方通報後，立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」召開審查小組受理案件並展開正式調查，現已組成調查小組審檢閱監視器影片及訪談相關人員，將盡速完成調查。若確認有違法情事會依法處理、嚴懲不貸。

教育局說明，目前該案已進入刑事偵查程序，涉案教保員已離職由檢調單位羈押中，本案如經調查，行為人確實有違法情事將依規定移送不適任認定委員會，依調查事證認定該教保員是否構成「應予解聘、免職或終身、或1年至4年不得聘任、任用或進用為教保服務人員」要件及裁罰數額，並將結果登錄全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，最重將裁處罰鍰60萬元及終身不得再於幼兒園任職。

教育局表示，同時將依「教保服務人員條例」裁罰負責人，並依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可處分。