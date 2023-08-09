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郭台銘拋主流民意大聯盟 藍委：侯友宜「主變副」不可能

記者屈彥辰／台北9日電
鴻海創辦人郭台銘8日舉辦新書發表會。(記者余承翰／攝影)
鴻海創辦人郭台銘8日舉辦新書發表會。(記者余承翰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘首場大型說明會「主流民意大聯盟」在台北時間9日晚舉行，將說明自己的理念外，國民黨籍屏縣議會議長周典論預計號召2萬人到場。國民黨立委林為洲表示，主流民意大聯盟是「知易行難」，當中有政黨主體性的問題，國民黨來講很難，國民黨總統參選人侯友宜要變成副的跟別人配幾乎不可能，侯應盡快突破政黨支持度25%。

林為洲說，對於郭台銘到底會不會參選，是獨立參選或是會跟其他的陣營合作，還要繼續觀察，不過從郭的大將、彰化縣議長謝典林最近講的一席話來看，謝說不會支持郭獨立參選，大概知道這個方向，應該是準備跟其他陣營尋求合作，比如所謂的柯郭配、郭柯配或是柯侯配、侯柯配，形成在野大聯盟。現在是這樣，在野大聯盟或什麼藍綠聯盟、執政聯盟等這些那麼多聯盟，一句話形容叫知易行難，大家都知道這個道理，但是要做起來很困難，當中的問題包括有政黨主體性的問題，以國民黨來講很難。

林為洲指出，如果要換掉國民黨總統參選人侯友宜，侯變成副的跟別人配，幾乎是不可能，因為已經徵召提名，要把全代會要重開一次，牽涉到內規、黨章的問題，還牽涉到外部的法律問題，有沒有「搓圓仔湯」的問題，原來是總統候選人如果接受變成副總統候選人，不參加總統選舉，恐怕都會違法，這個叫「搓圓仔湯」， 用一個職位來期約要求不選，這個有困難。

林為洲強調，國民黨現在最重要的是自立自強，國民黨的政黨支持度有25%左右，但侯友宜的支持度還不到25%，這個是當務之急，要先超越自己的政黨支持度，才有可能當選，包括其他的參選人也是如此。民進黨總統參選人賴清德，民進黨的政黨支持度約28、29%，賴一定要超過政黨支持度才有可能當選，侯友宜也一樣，現在都還沒有超越自己的政黨支持度，25%的政黨基本盤要先顧好，現在趕快來努力這部分。

林為洲進一步說，將來怎麼跟其他黨合作，或是跟郭台銘合作水到渠成，沒辦法強求，有政黨自主性還有對方意願的問題。叫對方當副的，對方不一定要當副的，民眾黨總統參選人柯文哲說他也不想當副的，郭台銘也不想當副，所以就沒有機會合作，這都是操之在他人，先把自己的基本盤顧好，政黨支持度25%就是9月之前要超越的目標，在黨內趕快鞏固好。

林為洲認為，像今天侯友宜提出來的能源政策，講得非常清楚，核一、核二、核三延役，核四重啟，在安全的情況之下，核能就是乾淨的能源，把能源政策講清楚，把其他政策也講清楚，這是當務之急。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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