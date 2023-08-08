批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣

侯友宜宣布能源政策，侯表示，只要當選總統，便成立核能重啟安全委員會，研議台灣四座核電廠可否延役、重啟、使用。要做到環境永續、國家安全、降低空污、永續轉型，達到「2040無煤台灣」。(記者張睿廷／攝影)

國民黨2024總統參選人侯友宜 台北時間9日宣布能源政策，侯友宜表示，只要當選總統，便成立核能重啟安全委員會，研議台灣四座核電廠可否延役、重啟、使用。要做到環境永續、國家安全、降低空汙、永續轉型，達到「2040無煤台灣」。

侯友宜說，他當選總統將完成四項目標，首先，環境永續，要讓核電廠延役，取代燃煤；國家安全，沒有穩定發電，國家產業必會面臨挑戰； 降低空汙，確保人民健康；永續轉型，目標是2023減碳 、2035低碳、2040無媒、2050淨零供電無虞。

侯友宜說，新北在全國能源政策8連霸，減碳比中央還多，協助企業轉型，推廣聰明用電，經驗推向全國。

侯友宜表示，他從到尾沒有反對過核電，請外面不要以訛傳訛，他重視的是核安，這是政府該有的態度，他當新北市副市長時，就經常為核安把關，重視核安是每個人的責任，核安做好，當然可以用核電。

侯友宜指出，2023年減煤佔比會少14%，他們會在2040年達到無煤台灣的目標。侯還說，至於核四，一定會讓國內外能源專家參與，成立核四安全審查委員會，在安全無虞下，重啟核四。另外，鴻海創辦人郭台銘 曾主張的小型核電廠SMR；侯友宜說，經過國際認可，當然也可以加入供電。