台灣年輕人月薪3萬卻敢花、頻出國？「不玩就能買房嗎」

示意圖。(Ingimage)

你時常出國旅行嗎？一名網友疑惑發文表示，相較於日本 年薪79萬台幣(約合2.48萬美元)的年輕人活得戰戰兢兢，台灣不少年收入僅36萬(約合1.13萬美元)的年輕人卻喜歡出國玩，認為台灣人較敢花錢、奢侈消費。網友直指關鍵，在台灣月薪3萬(約合943美元)太低根本存不了錢、也買不起房，不如放飛自我、好好享樂比較實際。

有網友在PTT以「年收入36萬新台幣的台灣年輕人熱愛旅行？」為題發文，他指出，時常聽到月薪約只有3萬的年輕人說著假期又到了哪個國家玩，對他們而言，每周花兩天時間出門吃個大餐或來趟小旅行似乎是很正常的習慣。

反觀日本年薪79萬台幣的年輕人，不敢輕易出門旅行、吃大餐，他直覺滿頭問號，「怎麼日本年輕人年收超越台灣年輕人兩倍以上還不敢出門吃個餐廳或出國旅行啊？有台灣年輕人比日本年輕人更敢花錢進行奢侈消費的八卦嗎？」。

網友紛紛點出關鍵，現在月薪3萬根本存不了錢，不如及時行樂：「3萬存也存不了多少，不如趁年輕多玩」、「窮遊比窮忙好太多了」、「不婚不生享受人生，認清現實看開錯了嗎」、「存著又不會富有，不如投資 回憶」、「你以為不出去玩就買得起房啊」。也有人提出，比起高薪族，低薪一族有更多「時間」能享樂：「有錢才能出去玩？重點是時間好嗎。」

而原PO以日本年輕人做為對照組，不少鄉民也反擊日本和台灣的房價 差距：「日本只要省一點還是買得起房」、「日本房價不會讓年輕人放棄啊！自然願意存錢，台灣房價的會讓沒擠進科技業的年輕人放棄買房」。網友也吐槽，日本物價、稅率都比台灣高，79萬年薪其實很低：「日本生活開銷比台灣大多了！水電瓦斯是台灣3至5倍價、交通費是3倍價、房租是2倍」、「年收79萬台幣的日本人也差不多就底層」、「日本年收高達79萬，你要反串要說」、「日本年薪79跟台灣年薪40差不多吧」。