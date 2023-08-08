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前亞太助卿羅素：台灣已建立不對稱外交防禦價值

中央社台北8日電
國務院前亞太助卿羅素 。(路透資料照)
國務院前亞太助卿羅素 。(路透資料照)

國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素今天表示，他相信台灣已實質建立「不對稱外交防禦」的重要價值，許多國家明確表示對於維護台海和平穩定的想法，同時也呼籲中國應克制。

遠景基金會上午舉辦「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」，前日本首相麻生太郎擔任開幕專題演講嘉賓，外交部長吳釗燮擔任引言人。

羅素（Daniel Russel）指出，他相信台灣已實質建立「不對稱外交防禦」的重要價值，雖然美國及大多數的國家不與台灣建立外交關係，但事實上這概念的意義在於，許多國家明確表示他們對於維護台海和平的強烈想法，同時也籲中國應保持克制。

羅素指出，現今仍有國家接受「一中原則」，但美國不接受，不僅於此，甚至有些國家向中國發出訊號，亦即不會把中國對台灣的任何行動視為是中國內政，特別是在俄烏戰爭之後，越來越多的國家持這類相同觀點。

羅素強調，撇開正式的外交關係，無論是在防疫期間、半導體亦或是台灣的開放與創新、民主及文化，台灣對世界的貢獻越多，國際社會對台灣的評價將會更高。

日本眾議員鈴木馨祐（Keisuke Suzuki）表示，日本及其他盟友在俄烏戰爭、香港反送中及克里米亞危機後，已將中國、俄羅斯視為主要潛在威脅，而中國更加獨裁，這意味是否入侵台灣取決於中國國家主席習近平一人，因此現在要做的，就是讓習近平相信攻打台灣對中國而言，是要付出風險和代價。

鈴木馨祐提及，在產業層面上，如何降低對中國的依賴也很重要，例如美國、澳洲、印度、日本等志同道合國家，都應表現出捍衛台灣繁榮與自由的堅定承諾，同時對中國發出強烈訊息，讓他們明白侵犯台灣的代價非常高昂。

國防部智庫、國防安全研究院執行長陳明祺則指出，烏克蘭透過俄烏戰爭傳達給台灣一個重要的訊息，關鍵就是要有強烈的戰鬥意志及凝聚力，因此台灣近年也加強軍事訓練及改革，且世界各國更應團結向中國發出清晰的聲音，讓中國在進行任何軍事冒進的行動時都會三思；不過陳明祺提醒，中國也從俄烏戰爭中學習到，必須避免重蹈俄羅斯所犯下的錯誤。

他指出，如果民主國家不團結，將可能一一被征服，各界不能分裂，「我們的事態，就是全球的事態」。

日本 俄羅斯 習近平

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