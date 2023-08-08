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麻生太郎見蔡英文 引用「航海王」盼台日關係源遠流長

記者丘采薇／台北即時報導
台總統蔡英文(右)接見日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪問團。(圖／台總統府提供)
台總統蔡英文(右)接見日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪問團。(圖／台總統府提供)

台灣總統蔡英文今天接見日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪問團，她強調日本是台灣重要的國際夥伴，並且持續透過各種方式支持台灣的國際參與，期盼日本持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，共同為區域經濟的繁榮做出貢獻。

麻生則說，漫畫「航海王」主角魯夫20年來都沒有背叛過朋友，盼台日關係也源遠流長。

蔡英文表示，過去這幾年，台灣和日本不僅相互扶持，共同面對疫情的挑戰，在官方和民間的努力之下，各領域的夥伴關係都持續深化；像是去年台日雙邊貿易總額達到882億美元，創下歷史新高。在全球疫情趨緩後，今年到5月為止，台日雙方互訪已經達到167萬人次，相信台日人員互訪很快就會再創新高峰。

蔡英文強調，日本是台灣重要的國際夥伴，並且持續透過各種方式，支持台灣的國際參與。她要感謝麻生前首相，2020年在參議院公開肯定台灣的防疫成就，並強調世界衛生組織（WHO）不應將台灣拒於門外。此外，去年麻生前首相也透過影片致詞的方式，與她一起參與玉山論壇，除了展現對台灣的支持，也呼籲國際社會共同促進區域的穩定。

蔡英文說，感謝日本政府多次公開支持台海和平，包括今年5月G7（七大工業國）廣島峰會聯合公報也提到，台海和平穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素。

蔡英文表示，目前全球供應鏈重組及產業投資布局調整，已經成為世界各國的重要課題。期盼台灣和日本透過官方與民間雙方合作，一起打造更堅韌、安全的供應鏈，也期盼日本持續支持台灣加入CPTPP，共同為區域經濟的繁榮做出貢獻。

麻生表示，日本自民黨青年局與台灣相關部會，長期以來維持與年輕人之間的交流來往。包括日本前首相安倍晉三、現任首相岸田文雄與他個人，都曾擔任過自民黨青年局局長，關係一直延續到現在。

麻生提到，日本外務省舉辦的國際漫畫獎，台灣去年獲得兩大獎，在日本書店可以看到台灣漫畫「用九柑仔店」；日本漫畫「航海王」在台灣也相當受到歡迎。他舉例，「航海王」的主角魯夫，20年來都沒有背叛過朋友，也沒有對朋友的危難見死不救過，可說是與周遭維持相當良好的人際關係，因此最後能成為整個集團的領袖。他藉此漫畫延伸到台日關係，期盼台灣與日本建立的深厚關係也能夠源遠流長、持續發展。

麻生認為，朋友是有難時能互相伸出援手，患難見真情；有好事時能共享喜悅。這次是他睽違12年再度來台訪問，衷心期盼他能扮演推動台日信賴關係使之增溫、加厚的角色。

日本 蔡英文 疫情

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