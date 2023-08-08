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黃捷正式加入民進黨 「風雨同行、攜手前進」

中央社高雄8日電
高雄市議黃捷。(本報系資料照)
高雄市議黃捷。(本報系資料照)

民進黨高雄市黨部今天召開執委會，審核通過高雄市議員黃捷加入民進黨。黃捷在臉書發文表示，加入所信任的政黨，更能清晰闡述她的政治理念，希望未來風雨同行、攜手前進。

民進黨高雄市黨部今天發布訊息表示，黃捷在6月26日提出入黨申請，高雄市長陳其邁為介紹人。由於市黨部7月未召開執委會，延至今天召開執委會議審查，經全體出席執委無異議通過黃捷的入黨申請。

黃捷晚間在臉書（Facebook）發文表示，今天起正式成為民主進步黨的一員。感謝多數人溫暖歡迎，「台灣隊一起加油」。至於到她的版上謾罵的人，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

黃捷說，參與政治的起始，就是為了推動她在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上「包牌」。希望台灣人能驕傲、有尊嚴地被國際認識與認可，希望台灣有強健的民主體質抵禦外敵。

此外，黃捷也希望台灣社會打從心底尊重女性和多元族群，在乎人權、環境與動物福利。這是她作為一個30歲的台灣年輕人，對國家的願景。

黃捷說，此時用行動加入她所信任的政黨，不是人情壓力和利益交換，而是捍衛價值的一種方式，更能清晰闡述她的政治理念。她並表示，這不會影響她服務初衷，會繼續追尋民主人權理想，「未來仍充滿挑戰，風雨同行、攜手前進」。

民進黨 臉書 福利

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