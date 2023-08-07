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麻生抵台 8日見蔡英文和賴清德

記者陳熙文、丘采薇／台北即時報導
日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎（中）7日抵台，並與立法院前院長王金平（右）及監察院副院長李鴻鈞（左）等人晚宴。記者邱德祥／攝影
日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎（中）7日抵台，並與立法院前院長王金平（右）及監察院副院長李鴻鈞（左）等人晚宴。記者邱德祥／攝影

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎7日率團抵台訪問，預計停留3天，總統蔡英文8日下午將在總統府內接見訪問團，副總統賴清德則在午間設宴款待。麻生8日也將出席遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」，發表專題演講。

麻生太郎7日上午11時左右偕眾議員鈴木馨祐及中西健治等人抵達台北松山機場，他在日本駐台代表泉裕泰陪同下入境，現場與民眾、媒體揮手致意，但未發表談話。

外交部指出，麻生太郎在台期間並將拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。麻生太郎一行7日下午3時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由李登輝基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲迎接。

麻生太郎歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，現在更是自民黨內地位僅次於首相兼總裁岸田文雄的第二號人物，其率領的「麻生派」是岸田內閣主要組成派系；麻生此行距他上次率團訪台參加我建國百年國慶已相隔12年，這次再度訪台，是自1972年台日斷交後，訪問台灣最高層級的現職自民黨幹部。

有學者認為，麻生在這個時間點來台，無疑是表達對台支持，雖然他對岸田文雄的影響力不如往昔，但所抱持的反中親台的態度，應是自民黨內多數人的立場。他指出，民眾黨總統參選人柯文哲，和國民黨總統參選人侯友宜，陸續在日本與麻生太郎會面，並把會面認定是訪日重點行程；麻生太郎在這個時間點訪台，規畫與賴清德會面，應是為了表達他對3位參選人一般的重視。

日本 賴清德 岸田文雄

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