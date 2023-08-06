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臉書罵議員一句「垃圾」 他因人身攻擊敗訴恐賠上房產

記者張議晨／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書
高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書

國民黨高雄市議員邱于軒被吳姓網友留言罵「垃圾」，邱截圖提告連連獲勝，吳男原本只須賠1元並在電子報、個人臉書刊登道歉聲明就能完事，他堅持上訴，後來因「道歉」宣告違憲，發回更審後不僅得賠20萬(新台幣，下同，約6555美元)，房子還差點被邱于軒查封拍賣，法界預估吳男一句留言，包含律師費、賠償金，付出代價恐要數十萬。

此案一、二審都由邱于軒勝出，吳男一審得賠邱于軒1元，並在4大報頭版以「半版」篇幅刊登道歉啟事，雖然僅需賠1元，但以四報廣告費來說，吳男也得付出數十至上百萬元才能刊登道歉聲明，對吳男負擔不小。

吳不服上訴，高雄高分院審理後，考量吳僅大學畢業，月收3萬2000元，仍判吳男應賠償邱于軒1元，但恢復名譽部分，因吳男是在臉書留言，並未訴諸報章媒體，登報道歉並非適當處分，僅要他在電子報即時新聞頁面及個人臉書刊登道歉聲明。

相較於一審在全國版頭版刊登「半版」道歉廣告，二審判決對吳男來說已較為有利，不過吳男仍堅持上訴，正好憲法法庭去年2月宣告「強制道歉」違憲，吳男上訴時碰到違憲案，最高法院最後駁回象徵性賠償「1元」的上訴，強制道歉則發回更審。

吳男當時是在臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」分享貼文下留言，指邱于軒是「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」。

高雄高分院更一審審理時，邱于軒變更請求，針對道歉部分改向吳男求償30萬元，合議庭審理後，今年3月認為吳男以偏激不堪語詞對邱于軒個人品格為貶抑謾罵，與公共事務無關，已屬人身攻擊，判賠20萬元確定，比原先二審判決結果更重。

法界表示，此案罕見因「強制道歉」違憲，發回更審後重裁，結果判刑比原先二審結果為重，可見被告上訴不見得可能獲得較輕結果，還可能因法官心證或其他因素改變，做出對上訴人較不利的判決。

全案確定後，邱于軒見吳男又提再審，於是請律師聲請強制執行，查封吳男名下房產，但吳男以再審程序仍在進行中為由，繳納2萬元擔保金後，今年7月向法院聲請停止執行獲准，目前再審已開完準備程序庭。

法界表示，吳男因留言挨告，包含律師費、賠償金等，至少付出數十萬元代價，雖然目前再審正在進行，但以邱于軒歷審都勝訴的狀況來看，可見歷審法官均認定其留言已貶低邱于軒評價，除非吳男有辦法提出新事實、新證據，否則要翻盤機會恐怕不高。

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