柯文哲後援會找空姐應援團熱舞 空服員工會轟集體性騷

台灣民眾黨主席柯文哲。圖／本報系資料照片

台灣民眾黨主席柯文哲 日前出席自家政黨舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」造勢活動，由民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，現場找來多位穿緊身窄裙的女性熱舞，挨轟物化女性。桃園市空服員職業工會表示，強烈譴責這種物化空服員的惡劣行徑，根本是對女性空服員集體性騷擾 ，柯文哲、張志豪應公開道歉。

桃園市空服員職業工會指出，國際各大航空公司開始致力性別平權，開放女性空服員可選擇穿著褲裝，2013年南韓國家人權委員會更公開裁定，韓亞航空強制女性空服員只能穿著裙裝，是性別歧視 ，更直言將女性空服員外表當作商品和服務的一部分，就是性別歧視。

桃園市空服員職業工會表示，鬆綁女性空服員服裝限制，不只是為爭取更便利工作和女性空服員更多的自主權，預防性騷擾，只靠嚴格的法律遠遠不夠，更應該從源頭改變物化和性化女性空服員的錯誤視角。

桃園市空服員職業工會表示，女性空服員承受痛苦不只在工作現場發生，遠東航空曾派空服員幫國民黨立委羅明才助選、派空服員去陪吃飯和倒酒水，完全不尊重空服員的專業工作和女性主體。如今，民眾黨為選舉造勢的「空姐應援團」，再加深社會大眾對女性空服員的刻板印象，根本是對女性空服員的集體性騷擾，柯文哲、張志豪應公開道歉。