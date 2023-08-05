台全家4人吃完越南法國麵包住院 網友起底刷1星

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑食物中毒狀況，今再查核現場無營業。圖／桃園衛生局提供

台灣桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南 法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，累計至今已有340名個案，人數眾多。該店家也遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言，「全家四個人吃高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素」，桃園市衛生局表示，已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下周出爐。

位在忠貞市場路口處的阿箴越南法國麵包，經營多年也相當有名，不管平日假日總吸引許多饕客排隊，就是為了品嘗這獨特的美味。不過3日開始陸續有食用民眾出現疑食物中毒情形，累計至今已達340人，其中就醫235人，目前住院13人仍有發燒腹瀉症狀，據醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，店家遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言。圖／翻攝自google評論

衛生局說，本次可疑食品越南法國麵包製備食材，衛生局採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）及人體檢體11件（個案、廚工），總計21件，待下周檢驗結果將進一步後續處辦。

衛生局今再會同法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料，衛生局再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工 前，不得擅自營業。

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，店家遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言。圖／翻攝自google評論

網友紛紛留言，「看了評論，我才明白2021/10/3老公跟爸爸拉肚子掛急診的原因」、「一顆星都不想給，東西好吃是沒錯，但衛生這麼差…8/2買的，隔天開始上吐下瀉+發燒，已經三天了，也不見減緩，真的是一輩子的陰影」、「食物中毒…上吐下瀉3天了….太痛苦再也不會去吃了，可惜了這麼好吃的排隊美食」、「真的太誇張了，全家四個人吃高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素，通報衛生局，一定要嚴懲」、「08/02吃完越南法國麵包 直接食物中毒欸 會不會太誇張 你叫我父親節怎麼過？可以改名叫越南沙門氏桿菌麵包了」、「8/2那天和同事一起訂購了7份，結果 7個人全都拉肚子、全身痠痛、發高燒⋯；有打電話跟店家反應，希望店家再更加注意」。