我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反 中情報官賀他入籍

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

台全家4人吃完越南法國麵包住院 網友起底刷1星

記者翁唯真／桃園即時報導
桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑食物中毒狀況，今再查核現場無營業。圖／桃園衛生局提供
桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑食物中毒狀況，今再查核現場無營業。圖／桃園衛生局提供

台灣桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，累計至今已有340名個案，人數眾多。該店家也遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言，「全家四個人吃高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素」，桃園市衛生局表示，已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下周出爐。

位在忠貞市場路口處的阿箴越南法國麵包，經營多年也相當有名，不管平日假日總吸引許多饕客排隊，就是為了品嘗這獨特的美味。不過3日開始陸續有食用民眾出現疑食物中毒情形，累計至今已達340人，其中就醫235人，目前住院13人仍有發燒腹瀉症狀，據醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、...
桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，店家遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言。圖／翻攝自google評論

衛生局說，本次可疑食品越南法國麵包製備食材，衛生局採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）及人體檢體11件（個案、廚工），總計21件，待下周檢驗結果將進一步後續處辦。

衛生局今再會同法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料，衛生局再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業。

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、...
桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，店家遭網友起底，並紛紛刷1星負評並至google評論留言。圖／翻攝自google評論

網友紛紛留言，「看了評論，我才明白2021/10/3老公跟爸爸拉肚子掛急診的原因」、「一顆星都不想給，東西好吃是沒錯，但衛生這麼差…8/2買的，隔天開始上吐下瀉+發燒，已經三天了，也不見減緩，真的是一輩子的陰影」、「食物中毒…上吐下瀉3天了….太痛苦再也不會去吃了，可惜了這麼好吃的排隊美食」、「真的太誇張了，全家四個人吃高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素，通報衛生局，一定要嚴懲」、「08/02吃完越南法國麵包 直接食物中毒欸 會不會太誇張 你叫我父親節怎麼過？可以改名叫越南沙門氏桿菌麵包了」、「8/2那天和同事一起訂購了7份，結果 7個人全都拉肚子、全身痠痛、發高燒⋯；有打電話跟店家反應，希望店家再更加注意」。

越南 復工

上一則

台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說

延伸閱讀

避免食物中毒 醫：2小時內吃不完應冷藏

避免食物中毒 醫：2小時內吃不完應冷藏
台灣桃園越南法國麵包攤疑食物中毒案 個案340人

台灣桃園越南法國麵包攤疑食物中毒案 個案340人
泰越輸港食米占85% 恐趁印度出口禁令漲3成

泰越輸港食米占85% 恐趁印度出口禁令漲3成
屋崙市長盛桃率貿易團 出訪越南

屋崙市長盛桃率貿易團 出訪越南

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05

超人氣

更多 >
網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場
羽生結弦結婚老婆是誰？網友挖呀挖 找到短髮的她

羽生結弦結婚老婆是誰？網友挖呀挖 找到短髮的她
洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停