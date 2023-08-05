避免食物中毒 醫：2小時內吃不完應冷藏

醫師提醒，食物就算徹底加熱也應注意保存溫度，最好2小時內吃完，否則應冷藏，以減少食物中毒風險。圖為桃園市中壢忠貞市場知名越南法國麵包攤商的食材。（桃園市衛生局提供）

台灣桃園中壢忠貞市場越南 法國麵包疑340人食物中毒，檢出沙門氏桿菌及輪狀病毒。醫師提醒，食物就算徹底加熱也應注意保存溫度，最好2小時內吃完，否則應冷藏，以減少食物中毒風險。

桃園市中壢區忠貞市場某越南法國麵包攤發生疑似食物中毒案，桃園市政府衛生局自3日起，陸續接獲通報指食用此店的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀。

衛生局今天向媒體指出，截至今天中午12時，疑似食物中毒的個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，且仍有發燒、腹瀉症狀；根據醫院通報的採集個案人體檢驗報告部分，為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

台北榮民總醫院職業醫學 及臨床毒物部主任楊振昌下午接受媒體電訪表示，諾羅病毒是主要引起食物中毒原因之一，另外還有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌等，海鮮、肉品及澱粉類食物分別要小心海鮮弧菌、彎曲桿菌、仙人掌桿菌。

楊振昌指出，食物應徹底加熱並注意保存溫度，當熱食降溫到一定程度，也可能增加細菌或病毒滋長風險，最好在2小時內食用完畢，否則應冷藏，以減少食物中毒風險。